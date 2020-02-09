AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل كره الحياة وعدم حب العيش فيها حرام؟

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
Advertisements
إيمان طلعت
هل كره الحياة وعدم حب العيش فيها حرام؟..سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجلة له عبر صفحة الإفتاء المصرية.

وأجاب عثمان، قائلًا: إن النبي  صلى الله عليه وسلم بين لنا كره الحياة وتمني الموت فقال: "لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلًا فليقل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرًا لي، وتوفني ما دامت الوفاة خيرًا لي".

وأضاف إن الإنسان ربما يكون في حياته بعض ما يكرهه، أو كثير مما يكره ولا يريده، ولكن رُبَ ما عندَ الله من سؤال وحساب أعظم لا يتحمله.

وأوضح أنه لا يجب على الإنسان أن يقول أول ما يصاب بشيء: "يا رب أموت"؛ لأنه لا يعلم ما الذي ينتظره بعد الموت، فمن الممكن أن ما خفي كان أعظم.

تعرف على حكم تمني الموت 
حذَّر الشيخ حازم جلال، أحد علماء وزارة الأوقاف، أحد المتصلين من تمنى الموت، منوهًا بأن النبي نهانا عن ذلك فى حديثه الشريف حيث قال: "لا تتمنوا الموت". 

وقال "جلال"، فى لقائه على فضائية "المحور"، إن الإنسان الذي يتمنى الموت عليه أن يُجاهد نفسه دائمًا وعليه أن يُكثر من الأذكار والاستغفار والدعاء وأن يتقرب إلى ربه بالطاعات دائمًا، وكذلك الصلاة على النبي. 

وناشد المتصل أن يكون دائمًا مع الله وأن يصلى ركعتين لله فى جوف الليل يدعو فيهما ما يشاء حتى تذرف عيناه بالدموع.

سنة عدم تمني الموت
تمنَّى بعضُ الناس الموتَ مع كثرة الأزمات التي نُقابلهم في الحياة باعتباره أنه خلاصٌ من المشكلة؛ ولكن الحقيقة أن هذا التمنِّي هو هروب من الواقع لا يحسم حلاًّ، ولا يُنقذ أحدًا؛ ومن ثَمَّ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الشعور السلبي، وقال -فيما رواه البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه-: "لاَ يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ المَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ".

فوجودنا في الحياة يمكن أن نجعله مفيدًا دومًا، فلو كنَّا من المحسنين ازددنا إحسانًا، ولو كنَّا من المسيئين كانت عندنا الفرصة للتوبة؛ ومع ذلك فقد فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم المجال لبعض الناس الذين يتعرَّضون لظروف قاسية أن يدعوا الله بالخلاص من الدنيا؛ وذلك على أن يكون الدعاء بالصيغة النبوية المشروعة في هذه الظروف.

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَاعِلًا، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيْرًا لِي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يجوز الدعاء بإطالة الله في عمري؟ | الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

أخبار الاهلي.. ضربة موجعة لـ صن داونز.. وأزمة تواجه الأحمر بشأن مباراة افريقيا.. وكهربا يحيي ذكرى شهداء الزمالك

أخبار الزمالك.. رحيل كريم شحاته عن قناة النادي.. واعتذار فرجاني ساسي .. وإحياء ذكرى الدفاع الجوي

فيروس كورونا لن يدخل مصر لهذا السبب.. فيديو

العثور على مخلوق غامض بدون عيون وله أسنان ضخمة .. شاهد ملامحه

بيشوفوا الأفلام الإباحية على الموبايل.. برلمانية تكشف سبب فقدان فتاتين عذريتهما

الكيرلي جنان عليكي.. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا بـ لوك جديد.. شاهد

AdvertisementS

عرايس في الجنة.. كمال وزوجته ماتوا بعد 60 يوم جواز.. جيرانهما: رائحة كريهة كشفت الواقعة بعد 4 أيام

الطيار ضحية محمد رمضان يفتح النار: أذى ناس كتير وتسبب في إيقافي مدى الحياة

بيشوفوا الأفلام الإباحية على الموبايل.. برلمانية تكشف سبب فقدان فتاتين عذريتهما

قرار عاجل من بيراميدز ضد إبراهيم نور الدين بسبب أحداث مباراة الأهلي

رانيا يوسف ملكة الجدل | رقصة و3 تصريحات مثيرة: أنا مؤدبة وبناتي ممكن تتلقح بالغلط..فيديو

إحنا بنجيب برقوق ... كهربا يشعل السوشيال ميديا بـ رسالة مثيرة .. شاهد

عاجل .. أمطار غزيرة وطقس شديد البرودة لمدة 48 ساعة

كلمة حق كتبت شهادة وفاته.. إسلام قال الحقيقة أمام المحكمة فمزقوا جسده ..وهذه هي نهاية القتلة

عاجل.. الزمالك يطيح بـ كريم شحاتة من قناة النادي

تفاصيل| حبس المقاول محمد علي 11 سنة في 3 قضايا.. المحكمة: المتهم زوّر وتهرب من دفع ضرائب

إجرام.. ماذا وجدوا في حملات تنظيف المقابر من السحر بسوهاج ..صور

كريم حسن شحاتة عقب رحيله عن قناة الزمالك: عقدي مع إعلام المصريين مش مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يشارك فى منتدى الآلية الإفريقية ومجلس السلم والأمن عن ليبيا والساحل..صور

أخبار السيارات | هيونداي توسان hyundai tucson تتراجع 25 ألف جنيه وتخفيض جديد في أسعار شيفرولية افيو chevrolet aveo

رايا أبي راشد ترصد تحضيرات حفل الأوسكار الـ 92