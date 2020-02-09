هل كره الحياة وعدم حب العيش فيها حرام؟ ..سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجلة له عبر صفحة الإفتاء المصرية.





وأجاب عثمان، قائلًا: إن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كره الحياة وتمني الموت فقال: "لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلًا فليقل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرًا لي، وتوفني ما دامت الوفاة خيرًا لي".





وأضاف إن الإنسان ربما يكون في حياته بعض ما يكرهه، أو كثير مما يكره ولا يريده، ولكن رُبَ ما عندَ الله من سؤال وحساب أعظم لا يتحمله.





وأوضح أنه لا يجب على الإنسان أن يقول أول ما يصاب بشيء: "يا رب أموت"؛ لأنه لا يعلم ما الذي ينتظره بعد الموت، فمن الممكن أن ما خفي كان أعظم.





تعرف على حكم تمني الموت

حذَّر الشيخ حازم جلال، أحد علماء وزارة الأوقاف، أحد المتصلين من تمنى الموت، منوهًا بأن النبي نهانا عن ذلك فى حديثه الشريف حيث قال: "لا تتمنوا الموت".





وقال "جلال"، فى لقائه على فضائية "المحور"، إن الإنسان الذي يتمنى الموت عليه أن يُجاهد نفسه دائمًا وعليه أن يُكثر من الأذكار والاستغفار والدعاء وأن يتقرب إلى ربه بالطاعات دائمًا، وكذلك الصلاة على النبي.





وناشد المتصل أن يكون دائمًا مع الله وأن يصلى ركعتين لله فى جوف الليل يدعو فيهما ما يشاء حتى تذرف عيناه بالدموع.





سنة عدم تمني الموت

تمنَّى بعضُ الناس الموتَ مع كثرة الأزمات التي نُقابلهم في الحياة باعتباره أنه خلاصٌ من المشكلة؛ ولكن الحقيقة أن هذا التمنِّي هو هروب من الواقع لا يحسم حلاًّ، ولا يُنقذ أحدًا؛ ومن ثَمَّ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الشعور السلبي، وقال -فيما رواه البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه-: "لاَ يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ المَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ".





فوجودنا في الحياة يمكن أن نجعله مفيدًا دومًا، فلو كنَّا من المحسنين ازددنا إحسانًا، ولو كنَّا من المسيئين كانت عندنا الفرصة للتوبة؛ ومع ذلك فقد فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم المجال لبعض الناس الذين يتعرَّضون لظروف قاسية أن يدعوا الله بالخلاص من الدنيا؛ وذلك على أن يكون الدعاء بالصيغة النبوية المشروعة في هذه الظروف.



