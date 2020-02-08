AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مد باب التسجيل في كشوف عمومية شعبة المصورين الصحفيين نصف ساعة

السبت 08/فبراير/2020 - 06:32 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم

قررت لجنة الشعب والروابط بنقابة الصحفيين مد باب التسجيل فى كشوف الجمعية العمومية لشعبة المصورين الصحفيين نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانونى ٢٥%+١ من عدد الأعضاء البالغ ٩٩ عضوًا .

 

فتحت نقابة الصحفيين، منذ قليل، باب التسجيل فى كشوف حضور الجمعية العمومية لشعبة المصورين الصحفيين.

 

وكانت قد انتهت اليوم النقابة من وضع ترتيبات  إجراءات انتخابات شُعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين،  والتي كانت قد تم تأجلها يوم الخميس 23 يناير الماضي، لعدم اكتمال النصاب القانوني، بحضور 22 عضوًا ممن لهم حق المشاركة.

 

وكانت الشُعبة قد فتحت باب التسجيل بالجمعية العمومية، في تمام الرابعة عصرًا، وأغلقت وفقًا للائحة في الخامسة مساءً، وتم التأجيل لمدة أسبوعين، على أن يكتمل النصاب القانوني بحضور 25%+1، وهم 26 عضوًا.

 

وأعلن محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمشرف على الشُعب والروابط، فى وقت سابق أن مجلس شُعبة المصورين الصحفيين، وافق بالإجماع على رفع اسم أحمد محمد جمعة المرشح على منصب نائب المقرر، لجدول العضوية.

 

وقال خلال انعقاد الجولة الأولى من الانتخابات، يوم الخميس 23 يناير الماضي، إن الانتخابات كانت تُعقد على مدار دورتين وفقًا لخطأ إجرائي؛ فلم تتضمن اللائحة إجراء الانتخابات على منصب نائب مقرر الشُعبة، ولكن تُجرى على مقرر الشعبة و4 أعضاء فقط، وتعقد الشُعبة انتخابات داخلية لاختيار نائب المقرر مضيفا ،أن هذا الإجراء يخالف المادة رقم 7 من لائحة الشُعب والروابط بالنقابة، على أن تُعقد الشُعبة انتخابات داخلية لاختيار نائب المقرر.

 

وكان قد  ترشح مجدي إبراهيم، الصحفي بجريدة الشروق على مقعد، مقرر الشعبة، كما ترشح أحمد محمود جمعة، الصحفي بالدستور، على مقعد نائب مقرر الشعبة.

 

وترشح  أحمد عبد الفتاح، جريدة الشروق، ومحمد هشام، جريدة المصري اليوم، ومصطفى أمين، بوكالة أنباء الشرق الأوسط، ومصطفى عميرة، بجريدة الأهرام، على عضوية هيئة المكتب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحفيين تعلن أسماء المرشحين لانتخابات شعبة المصورين

بدء إجراءات انتخابات شعبة المصورين الصحفيين

فتح باب التسجيل فى كشوف عمومية شعبة المصورين الصحفيين

ترشيحاتنا

رانيا يوسف تظهر بـ بشكير الاستحمام في برومو صندوق الدنيا

بهذه المادة الرخيصة.. باحثة مصرية توضح طريقة للتخلص من النمل الأبيض في دقائق

أخبار الفن | ابنة عمرو دياب تثير الجدل من داخل غرفتها.. أزمات نانسي عجرم تتوالى

بعد سقوطه بخماسية ..5 أسباب وراء خسارة مصر لقب أمم أفريقيا لكرة الصالات

تخفيض جديد في أسعار شيفروليه aveo اليوم في مصر.. صور

الأرصاد تكشف موعد استقرار الطقس..تعرف عليه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. مراسم دفن كيرك دوجلاس

كارثة.. احذر شراء البصل المهبب بالأسود لخطورته وإصابتك بهذه الأمراض

تخفيض جديد في أسعار شيفروليه aveo اليوم في مصر.. صور