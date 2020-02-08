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أحمد موسى: وزير العدل قرر وقف حوافز الطب الشرعي لهذا السبب.. فيديو

السبت 08/فبراير/2020 - 09:52 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزير العدل المستشار عمر مروان اتخذ قرار بوقف صرف الحوافز لأقسام  الطب الشرعي لانخفاض نسبة  الإنجاز بها.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن وزير العدل يعمل على ملفين مهمين وهما الطب الشرعي والشهر العقاري.

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  الطب الشرعي به مكافآت وحوافز شهرية، والمستشار عمر مروان وجد أن معدلات الإنجاز في الطب الشرعي ضعيفة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  وزير العدل شدد على ضرورة زيادة نسب الإنجاز بصفة مستمرة حتى لا تتكدس القضايا نتيجة تأخر تقارير الطب الشرعي".

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