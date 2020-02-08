أحمد موسى: وزير العدل قرر وقف حوافز الطب الشرعي لهذا السبب.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزير العدل المستشار عمر مروان اتخذ قرار بوقف صرف الحوافز لأقسام الطب الشرعي لانخفاض نسبة الإنجاز بها.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن وزير العدل يعمل على ملفين مهمين وهما الطب الشرعي والشهر العقاري.





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الطب الشرعي به مكافآت وحوافز شهرية، والمستشار عمر مروان وجد أن معدلات الإنجاز في الطب الشرعي ضعيفة ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" وزير العدل شدد على ضرورة زيادة نسب الإنجاز بصفة مستمرة حتى لا تتكدس القضايا نتيجة تأخر تقارير الطب الشرعي".



