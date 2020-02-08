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أمين الأعلى للآثار يكشف سبب تكثيف العمل لتطوير ميدان التحرير

السبت 08/فبراير/2020 - 11:48 م
ميدان التحرير
ميدان التحرير
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه في الطريق إلى القاهرة قادما من الأقصر بعد الاجتماع الذي تم اليوم بين اصحاب الفنادق ووزير السياحة؛ موضحا أنهم طالبوا بعودة السياحة الثقافية إلى الأقصر. 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «حضرة المواطن»؛ المذاع على «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي «سيد علي»، أنه طالبوا بتقديم بعض الخدمات لتطوير السياحة في الأقصر؛ وسوف يتم العمل على تنفيذ مطالبهم لأنها في صالح السياحة.

وعلى جانب آخر أكد وزيري، أنه سيتم نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط، وسوف يتم تغطية الحدث من قبل القنوات العالمية ولذا يجب أن يظهر التحرير بالمظهر اللائق بمصر.

وأشار وزيري، أن المقاولون العرب تعمل بشكل مكثف لتطوير الميدان قبل عملية النقل؛ لافتا أن وزارة الآثار تعمل على ترميم إحدى المسلات، مرددا: «المسلة كانت مهمة ومرمية على الأرض ». 
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