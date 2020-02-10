مازالت بكرا وتخفي الكثير من الأسرار.. جزيرة روابل مالديف البحر الأحمر

هل سمعت عن جزيرة "روابل" من قبل التي تقع بالقرب قرية أبو رماد؟.. إنها أحد الكنوز البحرية التى لا يعلمها الكثيرون تتميز بحدائق الشعاب المرجانية الجميلة والأسماك الملونة والدرافيل، وعلى شواطئها الرملية الناعمة تحت أشعة الشمس الدافئة تسكن السلاحف البحرية الكابوريا.





يقول الباحث البيئى على دورا أن تلك الجزيرة تقع جنوب مدينة الشلاتين امام قرية ابورماد تحديدا لا يعرفها الكثيرون ومازالت حتى الآن بكرا وتمتلك شواطئ القرية بكثرة أشجار المانجروف المعروف في اللغة البجاوية باسم الشاوراب.





يضيف الباحث البيئى أحمد غلاب مدير محميات البحر الأحمر السابق أن الجزيرة تمتلك رمال ناعمه ذات سحر عجيب ومجموعه من الشعاب المرجانية ذات التنوع البيولجى الهائل واغلب الأنشطة التى تمارس عليها اما صيد عن طريق عدد من الصيادين المحترفيين اللذين يجيدون العثور عليها وسط البحر لأنها تقع فى عمق كبير بعيد عن الشاطئ.





يضيف غلاب كذلك يمارس عليها رياضات الغوص الخاصة بالمراكب السفارى التى تخرج فى رحلات أسبوعية وتقطع أميال كثيره فى عرض البحر مؤكدا أن تلك الجزيرة ذات تنوع بيولجى عجيب.





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