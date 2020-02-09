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السيسي: تحرير التجارة في إفريقيا يفتح صفحة جديدة لتكافؤ الفرص بين الدول.. فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:12 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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فرح علاء الخولي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن من الجهود التي من المتوقع أن تحققها اتفاقية التجارة الحرة القارية هو حيز النفاذ. 


وأوضح أن بدء إطلاق آليات عملها خلال القمة الاستثنائية التي عقدت في جمهورية النيجر الشقيقة إنجاز تاريخي فتحرير التجارة في أفريقيا وإزالة القيود أمام تدفق السلع والخدمات يفتح صفحة جديدة حافلة بالفرص.


وتابع الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية الـ33 بأديس أبابا، أن اتفاقية التجارة الحرة من شأنها نقل التكامل القاري إلى مستويات جديدة وآفاق أرقى، وخاصة مع مواصلة الالتزام بالحوار البناء والعمل الجاد الذي بدأ بالفعل خلال العام الماضي.


وأضاف الرئيس السيسي، أن القارة الافريقية تعمل على تطوير أسس الشراكة والتعاون بينها وبين والتجمعات الإقليمية الاقتصادية والدول الأعضاء، لتحقيق الاندماج القاري المنشود وترسيخ مبادئ التكامل والاعتماد المتبادل، فقد وضع اجتماع القمة التنسيقية الأولى بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الأفريقية في يوليو الماضي أساس ثابت لهذا الغرض وسوف نستمر في متابعته وتطويره لتحقيق أهدافه.


وذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الجهود متواصلة لتحقيق التكامل القاري والتنمية الشاملة لن تكون لها الفاعلية والتأثير المطلوب دون الارتقاء بالبنية التحتية في أفريقيا فتوثيق الترابط بين أنحاء القارة أمرًا لا غنى عنه من أجل إنجاز الاندماج الاقتصادي والخدمات والعلوم والأفكار والتكنولوجيا، ومن ثم تبنت مصر هذا الاتجاه خلال رئاستها للاتحاد، مؤكدة على انفتاح إفريقيا للتعاون مع الشركاء ومؤسسات التمويل الدولية لتحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ مشروعات البنية التحتية القارية في إطار المنفعة المتبادلة.


وأوضح أن الجهود القارية والمصرية تكللت بإطلاق المرتقب لخطة العمل الثانية لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا من عام 2021 لـ 2030، والتي يتعين عليها دعمها وأخص بالذكر مشروع وضع الخطة الرئيسية للربط الكهربائي القاري تمهيد لإنشاء السوق الأفريقية المشتركة للطاقة ومشروع محور القاهرة كيب تاون وغيرها من مشروعات ربط السكك الحديدية والطرق والتي ستسهم في تحقيق أهدافنا المشتركة.

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