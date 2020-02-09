أبطال زايد يحصدون 11 ميدالية ذهبية في بطولة مصر"only 1" للكيك بوكسينج

حصد أبطال نادي الشيخ زايد للعبة الكيك بوكسينج 11 ميدالية ذهبية فى بطولة الجمهورية "only 1" تحت قيادة المدرب عمرو عبد الحميد بطل العالم في الكيك بوكسينج.





وأقيمت البطولة فى المنتدي الرياضي بمدينه 6 أكتوبر وهي بطولة قوية شارك خلالها أكثر من 50 نادي فى جميع المحافظات المصرية.





ويأتي تتويج أبطال اللعبة بالذهبية بعد حصولهم علي ذهبية بطولة مصر والتي أقيمت يوليو الماضي وتوج الفريق حينها بـ 12 ميدالية ذهبية وفوزهم بكأس البطولة عن جدارة.





وجاء ترتيب اللاعبين الحاصلين علي الميداليات الذهبية بالبطولة على النحو التالي:





مالك محمد فوزي عبد العزيز 20ك /7 سنوات، واحمد حسن محمد 55ك/ 16 سنة، وعبد الرحمن مصطفي فاروق50ك /14 سنة، ومحمد عصام محمد89ك /16 سنة، وزياد أحمد عبد القوي66ك /16 سنة، حازم شريف فرج الله 63ك /16 سنة، وزياد أحمد الطيب65ك /15 سنة، وسيف الدين خالد 46ك /13 سنة، ويوسف علي حسن69ك /16 سنة، ويوسف مصطفي حمدي55ك /18 سنة، وانجي محمد عبد الحميد 58ك /15 سنة.





ويقود الفريق الكابتن عمرو عبد الحميد بطل العالم فى لعبة الكيك بوكسينج، والذي يعد أحد العناصر التدريبية المميزة فى اللعبة، واستطاع تحقيق أكثر من بطولة مع نادي الشيخ زايد، وينتظر الفريق بقيادة مدربه المميز المنافسة فى البطولات الافريقية والعالمية.





بدوره، قال الكابتن عمرو عبد الحميد مدرب الكيك بوكسينج بنادي الشيخ زايد، إن لاعبيه كانوا على قدر المسئولية واستطاعوا أن يحرزوا كأس البطولة عن جدارة واستحقاق، مشيدًا بدور الكابتن فكري الهواري رئيس مجلس الإدارة على ما يقدمه من دعم ومساندة للعبة، خاصة أنه بطلًا للعالم فى الكيك بوكسينج وهو يؤمن بأهمية اللعبة وضرورة تواجدها بين الألعاب الجماهيرية، كما وجه الشكر لأعضاء مجلس الإدارة الكاتب الصحفي هشام سلطان أمين الصندوق، ومحمد طلعت، ومحمد عسكر، وأحمد العطار مدير النشاط الرياضي، وعلي بدر المدير التنفيذي، وسامح الشريف نائب المدير التنفيذي على تعاونهم وتذليل كافة العقبات نحو تسجيل ومشاركة الفريق في تلك البطولات وتقديم كل الدعم المادى والمعنوي لأبنائنا.





ومن ناحيته هنأ الكابتن فكري الهواري، رئيس نادي الشيخ زايد فريق الكيك بوكسينج على الفوز وإحرازهم 11 ميدالية ذهبية، مؤكدًا أنها ثمرة جهد للاعبين ومدربهم ومجلس إدارة النادي، لافتًا إلى أن النادي سوف يكرم هؤلاء اللاعبين والجهاز الفني فى احتفالية كبيرة بعد التتويج بالبطولة ورفع اسم نادي الشيخ زايد في البطولات المحلية، مضيفًا أنه يسعي إلى أن ينافس نادي زايد فى البطولات الدولية فى كافة الألعاب. وانطلقت بطولة "only1" للكيك بوكسينج بداية الشهر الجاري وتوج خلالها فريق الكيك بوكسينج بالنادي بـ 11 ميدالية ذهبية، تحت رعاية الاتحاد المصري كونغ فو برئاسة محمد عاشور، وشارك في البطولة أكثر من 50 محافظة.





كما حصل فريق بنات زايد تحت١٦ سنة لكرة السلة على الميدالية البرونزية والتي أدت إلى تأهلهن لبطولة الجمهورية، بعد فوزهن على وادى دجله بملعب وادى دجلة ببطولة منطقة الجيزة لكرة السلة بنتيجة ٣٧/٢٩.



