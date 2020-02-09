وزيرة الصحة: الأقصر سجلت 610 آلاف مواطن بالتأمين الصحي الشامل.. صور

أشادت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد بمعدلات تسجيل المواطنين بمنظومة التأمين الشامل الجديدة بالأقصر والتى وصلت الى تسجيل 610 آلاف مواطن منذ بداية التسجيل بها منذ بداية شهر أكتوبر الماضي.

كان ذلك خلال جولتها التنفيذية اليوم الأحد لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر وبرفقتها المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر.

الجدير بالذكر أن محافظة الأقصر ستدخل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بـ65 منشأة طبية من ضمنها وحدات طب أسرة ومراكز ومستشفيات ، و محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: (الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء)، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.