أزمة كبرى .. السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات مهدد بالإلغاء.. تفاصيل

كشف خالد بيومي الناقد والمحلل الرياضي عن أزمة جديدة تواجه السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامته يوم 20 فبراير الجاري في الإمارات.





وكتب خالد بيومي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " أزمة كبرى تواجه السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في أبو ظبي وتهدد بالغائه".





ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري مساء الخميس 20 فبراير المقبل، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.





وتوج فريق الأهلي بـ كأس السوبر المصري عقب الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 3-2 الموسم الماضي.