بسمة تفتتح "بعلم الوصول" في أسوان .. والعرض التجاري للفيلم قريبا

يسافر خلال أيام الي مدينة اسوان ، المخرج هشام صقر والفنانة بسمة لحضور فعاليات مهرجان أسوان لأفلام المرأة والذي سيعرض فيلمهما "بعلم الوصول" في حفل افتتاحه يوم ١٠ من فبراير الجاري.





وذلك بالإضافة لعرض آخر يوم ١١ من الشهر نفسه ولقاء لهما مع الصحافة لمدة نصف ساعة في اليوم نفسه، بالإضافة لمشاركته في المسابقة الرسمية.

الفيلم هو أول تجربة روائية طويلة للمخرج هشام صقر، بعد سلسلة من الافلام والجوائز الكبرى التي حصدها خلال عمله كمونتير لمجموعة من الافلام الكبرى.





وتدور أحداثه الفيلم حول "هالة"، التي تواجه أفكارها الانتحارية بمفردها، حيث تحاول التكيف مع الحياة بعد سجن زوجها، قوتها يجب أن تأتي من الداخل لأن المجتمع لا يساعد ولا يسامح امرأة مكتئبة، خاصة إذا كانت أمًا، حيث كانت تعيش مع الخوف من الهجر منذ وفاة والدها وهي في الثامنة عشرة من عمرها.

يشارك في بطولة الفيلم: "بسمة، بسنت شوقي، محمد سرحان، لبنى عسل ورفل عبدالقادر"، ويشارك في إنتاجه شركتا "White Feather" لهشام صقر وفيلم كلينيك لمحمد حفظي.

الفيلم شارك من قبل ضمن قسم "فاينال كت" في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورة ٢٠١٨، وحصل على 3 جوائز لدعم مرحلة ما بعد التصوير، كما فاز بجائزة المنظمة الفرانكفونية في قسم التكميل، وقيمتها عشرة آلاف يورو من أيام قرطاج السينمائي. وفاز بجائزة الموسيقى التصويرية من مهرجان مونبيلييه.

وعبر هشام عن سعادته بالمشاركة قائلا : " أنا سعيد جدا بمشاركة الفيلم في مهرجان اسوان وخصوصا انه اول مهرجان مصري للفيلم وأرى ان حركة السينما المصرية في اخر كام سنة شيء ايجابي جدا وكل تجربة تدفع وتساعد التجربة التي تليها".





أما بطلة الفيلم الفنانة المصرية بسمة فعبرت عن فخرها وسعادتها بمشاركة الفيلم في مهرجان مصري يعبر عن قضايا المرأة وكرم عددا كبيرا من رائدات العمل السينمائي العربي.

على صعيد اخر حصل الفيلم على تصريح العرض العام من الرقابة وجار تحديد موعد عرضه التجاري والعرض الخاص له قريبا.