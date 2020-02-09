AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري اليوناني.. كوكا يقود أوليمبياكوس للفوز على أتروميتوس بهدف +90

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:33 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
حقق فريق أولمبياكوس فوزا صعبا على أتروميتوس بقيادة المحترف الدولي أحمد حسن "كوكا"، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 23 بالدوري اليوناني.

ودخل كوكا بديلًا في الدقيقة 59، لينجح في تسيجل هدف المباراة الوحيد من كرة رأسية قوية في شباك أتروميتوس بالدقيقة 90+1 من عمر المباراة.

هدف كوكا اليوم هو الأول مع الفريق اليوناني، بعد الانضمام لـ أولمبياكوس لفريق  قادما من فريق سبورتنج براجا البرتغالى، على سبيل الإعارة.

الفوز عزز مركز فريق أولمبياكوس  في صدارة الدوري اليوناني برصيد 57 نقطة، بينما تجمد رصيد أتروميتوس عند 26 نقطة بالمركز التاسع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا.. أحمد حسن كوكا ينضم إلى أولمبياكوس اليوناني

كأس اليونان.. كوكا يشارك مع أولمبياكوس في التعادل مع لاميا

ترشيحاتنا

في لفتة أخلاقية.. ثنائي الإسماعيلي يوجهان التحية للاعبي الزمالك

وادي النطرون.. زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بفيديو وصورة جديدة

أخبار الرياضة.. كاف يحذر الزمالك.. بشرى سارة لجماهير الأهلي.. غليان في الاتحاد السكندري

تعليق ميدو على ركلة جزاء الإسماعيلي أمام الزمالك

أنا مرعوب.. حمادة هلال يستغيث من كائن هاجمه في غرفة نومه

تراجع جماعي بأغلب البنوك.. أسعار الدولار في مصر اليوم بختام التعاملات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مراحل سرطان الرئة ونسب الاصابة بهذا المرض

دي مش فرنسا ولا روسيا ..حلوة يابلدى سيشن يتحول لأكبر دعاية سياحية ببورسعيد ..صور

هنتعشى إيه النهاردة.. مكرونة أسباجتي بالكبدة وسلطة ذرة وبقلاوة خضرا