الدوري اليوناني.. كوكا يقود أوليمبياكوس للفوز على أتروميتوس بهدف +90

حقق فريق أولمبياكوس فوزا صعبا على أتروميتوس بقيادة المحترف الدولي أحمد حسن "كوكا"، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 23 بالدوري اليوناني.





ودخل كوكا بديلًا في الدقيقة 59، لينجح في تسيجل هدف المباراة الوحيد من كرة رأسية قوية في شباك أتروميتوس بالدقيقة 90+1 من عمر المباراة.





هدف كوكا اليوم هو الأول مع الفريق اليوناني، بعد الانضمام لـ أولمبياكوس لفريق قادما من فريق سبورتنج براجا البرتغالى، على سبيل الإعارة.





الفوز عزز مركز فريق أولمبياكوس في صدارة الدوري اليوناني برصيد 57 نقطة، بينما تجمد رصيد أتروميتوس عند 26 نقطة بالمركز التاسع.