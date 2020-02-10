الطيار أشرف أبو اليسر يكشف تفاصيل جديدة في أزمته مع النجم محمد رمضان

قال الطيار اشرف ابو اليسر ـ الذي تسبب الفنان محمد رمضان بإيقافه عن عمله: أشكر رمضان على اعتذاره لي أمس وانتظر منه أن يقوم بالاتصال بي ونعمل على حل الموقف سويا.









وأضاف اشرف ابو اليسر خلال تصريحات تليفزيونية، أن الفنان محمد رمضان الى وقتنا هذا لم يقوم بالاتصال به كما ان المحامي الخاص به قام بالاتصال بالمحامي الخاص بالفنان كثيرا ولكنه "مرة يرد عليه و20 مرة لا".













وأوضح اشرف ابو اليسر ، أن التعب النفسي لدى بسبب أننى رجل لدى تاريخي ومواقفي في القوات الجوية والطيران المدنى وكان سينتهي تاريخي بعد 3 سنوات ونصف وكنت اتمني ان ينتهي تاريخي بتكريمي وليس بإيقافي عن الطيران بهذا المنظر.









وتابع أشرف أبو اليسر، أن من سوء حظى قام الفنان محمد رمضان للدخول الى الحمام وبعدها وجدته جالسا بجوارى على الكرسى ويطلب مني ان يتم تصويره صورة حتى يعرضها على ابنه.





واستكمل أشرف أبو اليسر، أن محمد رمضان طلب مني أن يلمس ذراع الطائرة قلت له لا يصح لأن تحكم الطائرة كله معي وإذا أردت التقاط صورة فيجب عليك ألا تلمس أي شئ.