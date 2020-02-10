البرازيل تلحق بالأرجنتين وتتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 في كرة القدم





افتتح باولينيو التسجيل للسيلساو في الدقيقة 13، قبل أن يضاعف ماتيوس النتيجة لراقصي السامبا في الدقيقة 30، ليعود بعدها ويؤكد انتصار وتأهل فريقه للأولمبياد بإضافته الهدف الثاني له والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 55.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب البرازيل لـ 5 نقاط، بينما توقف رصيد المنتخب الأرجنتيني للنقطة السادسة، وفي نفس الجولة فاز منتخب الأورجواي على منتخب كولومبيا بنتيجة 3-1 ، لكنه لم يتأهل لارتفاع رصيده من النقاط للنقطة الرابعة.





فوز البرازيل لم يمنع الأرجنتين من التتويج بطولة كأس كوبا أمريكا 23 عامًا، حيث حسم راقصو التانجو تأهلهم للأولمبياد من الجولة الماضية ، لكن تتويج الأرجنتين أيضًا لم يمنع البرازيل من مرافقتهم لطوكيو.





وتقام المنافسات من يومي 22 يوليو حتى 8 أغسطس من العام الجاري، في 7 ملاعب مقسمة على 6 مدن.





يذكر أن منتخب مصر قد تأهل سلفًا لأولمبياد طوكيو، بعد فوزه بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

تأهل منتخب البرازيل، فجر اليوم الإثنين، رسميًا لمنافسات كرة القدم، في دورة الألعاب الأولمبية، طوكيو 2020، وذلك بعد فوزه على نظيره المنتخب الأرجنتيني بثلاثية نظيفة، في ختام التصفيات المؤهلة عن قارة أمريكا الجنوبية.