بخلاف الصين.. قطر تحذر رعايها من السفر لـ بلد آخر يتفشى به كورونا

حذرت إمارة قطر، صباح اليوم الاثنين، مواطنيها من السفر إلى دولة أخرى يتفسى بها فيروس كورونا المستجد بصورة كبيرة بخلاف الصين؛ وهي "سنغافورة".





ونصحت السفارة القطرية في سنغافورة، رعاياها بضرورة إعادة النظر حاليا في السفر إلى سنغافورة، بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد.





وطالبت السفارة المواطنين القطريين الموجودين في سنغافورة، بضرورة الإطلاع على المعلومات المرفقة، للتعرف على ما عليهم أن يفعلوه للحماية والوقاية من فيروس كورونا.





كما دعت القطريين المقيمين في سنغافورة إلى الامتثال للإجراءات الاحترازية من وزارة الصحة السنغافورية، بعد رفع درجة الاستعداد إلى اللون البرتقالي.





وقد ارتفعت حصيلة الحالات المؤكد إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد في سنغافورة إلى 43 شخصًا، أمس الأحد، بعد تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة.





وقالت وزارة الصحة إنها ستعمل من أجل تحديد هوية أي شخص تعامل عن قرب مع هؤلاء المصابين.



