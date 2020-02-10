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تعليم

10 رحلات عمرة لأولياء أمور أوائل الشهادة الإعدادية بالوادى الجديد

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:30 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين

 قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد منح ١٠ رحلات عمرة لأولياء أمور الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة وذلك تشجيعاََ ودعماََ لجهودهم وتقديراََ لدورهم في تفوق أبنائهم.

وأوضح الزملوط أن هذا القرار يأتي فى إطار خطة المحافظة للنهوض بالعملية التعليمية وتحفيز الطلاب على التفوق وتحقيق نتائج متميزة بالمراحل التعليمية المختلفة.

وبلغت نسبة النجاح فى الشهادة الاعدادية  ٩٢.٨ ٪، وحصل ٣٨ طالبا على مستوى المحافظة على الدرجة النهائية من إجمالي المتقدمين للإمتحانات والذين بلغ إجماليهم ٤٤٧٥ طالبا، تغيب منهم ١٧ طالبا كما بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على أكثر من ٥٠٪، ٤١٤٠ طالبا، بينما حصل ٣١٨ طالبا علي أقل من ٥٠٪.

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