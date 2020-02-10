حق الشعب.. إزالة 173 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إزالة 173 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بمساحه 20 فدانا و20 قيراطا و13 سهما زراعيا و3850 متر مباني بمركزي بلبييس وههيا.





مشيرا إلي أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية قامت بتنفيذ قرار الإزالة لـ 63 حاله بمساحة 20 فدانا و20 قيراطا و13 سهم أرض زراعية، وإزالة 9 حالات بمساحه 1392 متر مباني بمركز بلبيس وتنفيذ قرار الأزالة لعدد 101 حالة بمساحة 2458 متر مباني بمركز ههيا وذلك خلال اليوم السابع للموجه 15 والتي بدأت منذ بدايه الشهر الجاري وتستمر حتي نهايته لازالة كافه التعديات علي اراضي أملاك الدولة والاراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.





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وأشار المحافظ إلي أن ذلك يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باسترداد حق الشعب وأملاك الدوله والحفاظ على الممتلكات العامة وإزالة التعديات عليها.





وقال المحافظ إنه لا تهاون مع المعتدين علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وسيتم تطبيق القانون علي الجميع لحين استرداد جميع املاك الدوله بنطاق المحافظة.





وأضاف المحافظ بأن الموجة الـ (15) تشمل الحالات التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.