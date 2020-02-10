تنازل 4 أقباط عن حقهم في قضية فتنة الكرم بـ أبوقرقاص

تنازل اليوم الإثنين، 4 أقباط عن حقهم الجنائي والمدني داخل محكمة جنايات المنيا في قضيتي التجمهر وحرق منازلهم والمتهم فيها 25 شخصًا من مسلمي قرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب المنيا.









وأوضح إسماعيل سيد دفاع المتهمين من مسلمي قرية الكرم أن محكمة الجنايات قد شهدت اليوم تنازل 4 أقباط هم ( فضل سعد - وجية قاصد - اسحاق سمير -سامي كمال ) عن حقهم الجنائي والمدني في قضيتي التجمهر وحرق منازلهم والمتهم فيها 25 مسلما من قرية الكرم وقت وقوع أحداث الفتنة.





وعقدت محكمة الجنايات جلستها اليوم برئاسة المستشار أشرف محمد علي لمحاكمة 25 متهما في أحداث فتنة الكرم بمركز أبوقرقاص .









يذكر أن محكمة جنايات المنيا أصدرت حكمها في شهر يناير الماضي برئاسة المستشار أشرف محمد على وعضوية المستشارين أحمد الفقى ومحمد صلاح، وأمانة سر محمد مصطفى هارون وعلى العسلى 3 متهمين، غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات لكل متهم في قضية التعدى على "سعاد ثابت" المعروفة إعلاميا بسيدة الكرم بأبو قرقاص والتي وقعت يوم 23 من شهر مايو 2016 .





واستندت المحكمة إلى أقوال الشهود وتحريات المباحث الجنائية إلى جانب تقرير الطب الشرعى بشأن محاولة هتك عرض المجنى عليها "سعاد ثابت" والتعدى عليها وتعريتها أمام المارة بقرية الكرم بابو قرقاص في 23 مايو 2016 وتم ضبط المتهمين حينذاك وهم "نظير-ا-ا" وشقيقه "عبد المنعم"، ووالدهما "أحاول على خلفية انتشار شائعة عن وجود علاقة عاطفية ببن شاب قبطي وسيدة مسلمة.