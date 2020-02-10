هاني شاكر: شاكوش صوته مميز وحمو بيكا لا يصلح للغناء

قال الفنان هاني شاكر، إن المطرب حسن شاكوش، مطرب شعبي جيد، وصوته مميز، موضحًا أنه نجح في اختبار المهن التمثيلية.





وأضاف الفنان هاني شاكر، خلال حلقة اليوم ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن هناك فرقًا كبيرًا وبين حمو بيكا وحسن شاكوش، مرددًا «حمو بيكا لا يصلح للأغاني أبدًا، وتم اختباره ورسب».





وأكد الفنان هاني شاكر، أنه من معجبي مطرب المهرجانات عمرو كمال وخامة صوته القوية، قائلًا «أنا نفسي غنيت أغنية أبويا لعمرو كمال، وصوته جميل، وتم اختباره في المهرجانات، وشباب المهرجانات صوتهم حلو».





ونوه الفنان هاني شاكر، بأن غالبية مطربي الأغاني لا يعرفون القراءة والكتابة، موضحًا أنه حزين على الكلمات التي يرددها هؤلاء الشباب واختيارها كلمات بذيئة.





وأكد الفنان هاني شاكر، أنه استمع إلى أغنية بنت الجيران وتعجبت من كلماتها التي تحتوي على مخدرات وخمور، لافتا إلى أنه سيتم وضع ضوابط للعاملين في مجال المهرجانات، وسوف يتم اختبارهم وإعطاؤهم تصريحًا شهريًا.





وأشار الفنان هاني شاكر، إلى أن مطرب المهرجانات حسن شاكوش نجح في اختبارات نقابة المهن الموسيقية، ولكن المطرب حمو بيكا رسب في الامتحان.



