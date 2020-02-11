حدث ليلا في السعودية.. إجراءات لحماية الطلاب من البرد القارس..هبوط اضطراري لطائرة.. تحذير لمواطني المملكة في بلجيكا..ومكافأة للشيخ السديس في ذكرى ميلاده

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار المهمة عن المملكة العربية السعودية على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:





تخذت عدة إدارات للتعليم في عدد من مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية إجراءات احترازية للتعامل مع الموجة الباردة التي تمر بها تلك المناطق حاليًا، وفقًا للتنبيهات الصادرة من الدفاع المدني والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.





أكد الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز سفير المملكة العربية السعودية لدى النمسا ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن المملكة تولى اهتماما خاصا بالأمن النووي، وحريصة على أن يكون أحد المكونات الرئيسة للبنية التحتية الخاصة بمشروعها الوطني للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.





تعرضت طائرة رش نوع THRUSH S2R-34 ذات محرك واحد تابعة لإحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية لحادثة هبوط اضطراري في "أصدار تهامة" الواقعة بين محافظتي النماص والمجاردة اليوم.





جددت سفارة المملكة العربية السعودية في بلجيكا تحذيرها من التعامل مع عروض بيع السيارات في بلجيكا بأسعار مغرية سواء عن طريق المواقع الإلكترونية أو عبر الاتصالات والمراسلات الهاتفية.





أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرا ملكيا بتمديد خدمة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس رئيسا عاما لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.



