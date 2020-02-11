كهربا غاضب في الأهلي.. محمد صلاح: جيل السبعينيات في الزمالك عشوائي

قال محمد صلاح، مدرب الترسانة الحالي والزمالك سابقا، إن تجربة محمود عبد المنعم كهربا داخل صفوف النادي الأهلي لم تنجح حتى الوقت الجاري.





وقال محمد صلاح في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "كهربا يجب عليه التركيز والالتزام، واللاعب قام بركل الكرة بشكل غير لائق عقب انتهاء لقاء طلائع الجيش غاضبا نظرا لعدم حصوله على الفرصة كاملة مع الأهلي".



