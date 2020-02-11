AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كهربا غاضب في الأهلي.. محمد صلاح: جيل السبعينيات في الزمالك عشوائي

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:45 ص
محمود كهربا
محمود كهربا
Advertisements
ريهام بكير
قال محمد صلاح، مدرب الترسانة الحالي والزمالك سابقا، إن تجربة محمود عبد المنعم كهربا داخل صفوف النادي الأهلي لم تنجح حتى الوقت الجاري. 

وقال محمد صلاح في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "كهربا يجب عليه التركيز والالتزام، واللاعب قام بركل الكرة بشكل غير لائق عقب انتهاء لقاء طلائع الجيش غاضبا نظرا لعدم حصوله على الفرصة كاملة مع الأهلي".

وتحدث صلاح عن أسباب تفوق الأهلي على الزمالك من حيث عدد البطولات، قائلا: "الزمالك حصد بطولات عديدة منذ عام 2014، وفرق البطولات بين الناديين كان بسبب عشوائية جيل السبعينيات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كأس مصر | الترسانة يقصي إنبي ويضرب موعدًا مع الأهلي في دور الـ 16

أسامة نبيه: كهربا مسئول عن نجاحه أو فشله مع الأهلي.. وشرف لي تدريب الزمالك

وزير الرياضة لـ صدى البلد: شرط وحيد لإقامة السوبر بين الأهلى والزمالك في الإمارات

بدأت بـ كوبري وانتهت بـ وقفة على الكرة.. 3 أفعال أهلاوية استفزت الزمالك في 2019

بالأرقام | تفوق كاسح لنادي الزمالك في البطولات القارية على الأهلي عام 2019

ترشيحاتنا

قرارات لجنة الانضباط.. إيقافات بالجملة للاعبي بيراميدز وتغريم الأهلي 100 ألف جنيه

بيحب بنت الجيران .. حسن شاكوش يحرج هاني شاكر على الهواء

توجد مؤامرات.. جمال حمزة: كيف يُصنف إبراهيم نور الدين الأول في مصر

مكافآت ضخمة .. تفاصيل جلسة مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك قبل السفر إلى قطر

بعد فترة طويلة من الغياب.. شاهد أحدث ظهور للفنانة إيمان

فتاة تتوفى بنفس مرض سرطان أبيها الراحل .. قصة مؤلمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

80 صورة من عزاء لينين الرملي بمسجد عمر مكرم

كوفرتة.. ناهد السباعى بفستان جريء وغريب في حفل افتتاح مهرجان اسوان.. شاهد

بفستان لامع قصير .. رانيا يوسف تتألق فى مهرجان أسوان.. شاهد