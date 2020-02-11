عصام الحضري يتألق ويوجه رسالة غامضة لجمهوره





وعلق عصام الحضري على الصورة "هل تتألم.. هل تفتقد.. هل تحن؟ مش عارف بس انا...".





وسرعان ما انهالت التعليقات من متابعيه، على الصورة، وجاءت بين "عالمي يا كابتن عصام" و "احسن حارس في تاريخ مصر" و "منور يا حضري".





يذكر أن عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق شارك كأكبر لاعب بمونديال روسيا، كإنجاز تاريخي للاعب، كما كان أول حارس مرمى مصري وإفريقي يتصدي لركلة جزاء في بطولة كأس العالم بنسخها الحالية.

شارك عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق، جمهوره بصورة له من عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.