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فن

سينما زاوية تعرض فيلم Parasite الحاصل على الأوسكار .. اليوم

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 08:33 ص
فيلم Parasite
فيلم Parasite
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أحمد إبراهيم
أعلنت سينما زاوية عن عرض الفيلم الكورى "Parasite" اليوم فى تمام الساعة السابعة مساء بترجمة عربية وإنجليزية،وذلك بعد فوزه بـ 4 جوائز فى حفل الأوسكار 2020، الذى أقيم أمس الاثنين بتوقيت القاهرة، حيث حصد العمل أفضل فيلم، أفضل فيلم أجنبى، أفضل مخرج، أفضل سيناريو أصلى.
 
وأصبح Parasite أول فيلم غير ناطق بالإنجليزية يفوز فى تاريخ الأوسكار بجائزة أفضل فيلم، وأيضا لأول مرة خلال 65 سنة يكون أفضل فيلم فى الأوسكار هو نفس الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية فى مهرجان كان.
 
فيلم Parasite من بطولة، كانج هوسونج، سون كيون لى، يو جيو جو، و سيك تشوى، سو سد بارك، جيونج لى، هاي جين جانج، جى هاى لى، جى سو جونج، ميونج هون بارك، سيو جون بارك. 

وتدور أحداث الفيلم حول عائلة من العاطلين عن العمل، الذين يعيشون فى شقة مظلمة، تحت الأرض بين الحشرات، ومن ثم تنقلب حياتهم، عندما يحصل الابن على عمل كمدرس لغة إنجليزية، لفتاة فى عائلة غنية، والتى تسكن فى منزلا كبيرا مع حديقة.
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