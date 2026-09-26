قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سالي الجباس أمام جنايات الإسكندرية:مقتلتهاش..وافتكرتها أُصيبت بغيبوبة
وزير الخارجية الألماني: العلاقات مع موسكو يمكن أن تعود إلى مسار بنّاء
خبير علاقات دولية: مصر صمام الأمان للقضية الفلسطينية
زيلينسكي يفرض عقوبات على 44 شخصًا بسبب انتخابات مجلس الدوما الروسي
أفنى عمره في رحاب العدالة وخدمة القضاء.. رئيس هيئة قضايا الدولة ينعى أحمد الزند
ترامب: النفط يخرج من هرمز و29 سفينة عبرت المضيق أمس
العراق يحاور واشنطن لاستثناء مطاراته من قيود الطيران الإيراني.. تفاصيل
مهندس وصراف وفني.. وظائف مترو الأنفاق 2026
كريم فهمي: ياسمين عبد العزيز نجمة كبيرة وهي وش الخير عليا
تشييع جثمان أحمد الزند من مسجد المشير طنطاوي.. صور
فوز كبير.. بنات سلة الأهلي تحت 16 عامًا تكتسحن الزمالك في دوري المرتبط
بالدموع.. ابن أحمد الزند: والدي كان يحب الوطن والفقراء والغلابةويعتبرهم أسياده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسن مراد يعلن تفاصيل برنامجه الانتخابي الشامل لخدمة أعضاء نادي الطالبية

المستشار حسن مراد تاج الدين
المستشار حسن مراد تاج الدين
إسلام مقلد

أعلن المستشار حسن مراد تاج الدين، المرشح على رئاسة نادي الطالبية عن ملامح برنامجه الانتخابي من خلال رئاسته لقائمة الأمل فى الانتخابات المقرر إقامتها فى 16 أكتوبر المقبل. 

وحدد مراد عدة محاور فى البرنامج الانتخابي سيعمل على الاهتمام بها فى إطار خطة ممنهجة للنهوض بالنادي، وهى الإنشاءات ومصادر تمويلها ومشروع توسعة رقعة النادي وإنشاء مجالس استشارية لمعاونة مجلس الإدارة والاهتمام بالنشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي والأعمال الخدمية، بالإضافة إلى الاهتمام بمنظومة العضوية والمنظومة الإعلامية والطبية وحل المنازعات التى تواجه النادي.

ويمتلك حسن مراد تاج الدين شعبية جارفة داخل النادي كونه كان رئيسا للنادي من قبل لمدة سنتين، بالإضافة إلى تواجده كنائب لرئيس النادي لدورتين، وتحققت في عهده العديد من الإنجازات ومعه مجموعة متميزة من الخبرات والشباب القادرين على ضخ أفكار جديدة لخدمة أعضاء نادي الطالبية.

 

قائمة الأمل

وتضم قائمة الأمل كلا من المستشار حسن مراد تاج الدين على منصب العضوية، والعميد إبراهيم أحمد على منصب نائب الرئيس، والمهندس محمد غضنفر على منصب أمين الصندوق، 
وفى العضوية فوق السن يتواجد كل من مصطفى نمر عبد الونيس ومحمد سعيد عبد الحافظ وايهاب مصطفى مراد والمستشار سامح فاروق وأشرف سعيد القط ومراد طارق تاج الدين، ويتواجد فى العضوية تحت السن كل من سيف الدين عادل وعز حسن عز.

المستشار حسن مراد تاج الدين نادي الطالبية الانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

منتخب مصر الوطني

إخطار بالمغادرة.. القصة الكاملة لـ خروج صلاح من معسكر منتخب مصر

محمد الشناوي

الأهلي يصعّد أزمة الشناوي.. قرار حاسم تجاه منتخب مصر حال استمرار حسام حسن

السيدة المتوفاه

واقعة غربية.. إعادة جثمان سيدة بعد الصلاة عليها وقبل دفنها لمنزلها بالغربية..ما القصة؟

أسعار البيض

20 جنيه مرة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار البيض اليوم السبت

علي محمود

دقائق كلفت مبلغًا ضخمًا.. كم سيدفع الأهلي مقابل مشاركة علي محمود مع منتخب مصر؟

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

ترشيحاتنا

أزمات رمضان صبحي

من إيقاف رياضي إلى حكم قضائي.. أزمات متتالية في حياة رمضان صبحي

عودة اصالة ونانسي عجرم

بعد 11 عامًا من الأزمة.. هل تصالحت أصالة ونانسي؟

المتهم

حبس طالب ألقى مخلفات حيوانية على فتاتين بسوهاج

بالصور

وردي فاتح.. هيدي كرم تتألق بإطلالة صيفية في أحدث ظهور

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

أفضل مواعيد تناول الإفطار والغداء والعشاء.. التوقيت المناسب وتأثيره على الوزن

هل تناول الطعام مبكرًا يساعد على إنقاص الوزن؟
هل تناول الطعام مبكرًا يساعد على إنقاص الوزن؟
هل تناول الطعام مبكرًا يساعد على إنقاص الوزن؟

جيب جراند شيروكي 2028.. محرك Hurricane بقوة 420 حصانا في الطريق| صور

جيب جراند شيروكي 2028
جيب جراند شيروكي 2028
جيب جراند شيروكي 2028

64 سيارة شرطة بريطانية تتحول إلى خردة.. وقيمتها الأصلية 2.5 مليون جنيه إسترليني

سيارة شرطة بريطانية
سيارة شرطة بريطانية
سيارة شرطة بريطانية

فيديو

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد