حسن مراد يعلن تفاصيل برنامجه الانتخابي الشامل لخدمة أعضاء نادي الطالبية

أعلن المستشار حسن مراد تاج الدين، المرشح على رئاسة نادي الطالبية عن ملامح برنامجه الانتخابي من خلال رئاسته لقائمة الأمل فى الانتخابات المقرر إقامتها فى 16 أكتوبر المقبل.

وحدد مراد عدة محاور فى البرنامج الانتخابي سيعمل على الاهتمام بها فى إطار خطة ممنهجة للنهوض بالنادي، وهى الإنشاءات ومصادر تمويلها ومشروع توسعة رقعة النادي وإنشاء مجالس استشارية لمعاونة مجلس الإدارة والاهتمام بالنشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي والأعمال الخدمية، بالإضافة إلى الاهتمام بمنظومة العضوية والمنظومة الإعلامية والطبية وحل المنازعات التى تواجه النادي.

ويمتلك حسن مراد تاج الدين شعبية جارفة داخل النادي كونه كان رئيسا للنادي من قبل لمدة سنتين، بالإضافة إلى تواجده كنائب لرئيس النادي لدورتين، وتحققت في عهده العديد من الإنجازات ومعه مجموعة متميزة من الخبرات والشباب القادرين على ضخ أفكار جديدة لخدمة أعضاء نادي الطالبية.

قائمة الأمل

وتضم قائمة الأمل كلا من المستشار حسن مراد تاج الدين على منصب العضوية، والعميد إبراهيم أحمد على منصب نائب الرئيس، والمهندس محمد غضنفر على منصب أمين الصندوق،

وفى العضوية فوق السن يتواجد كل من مصطفى نمر عبد الونيس ومحمد سعيد عبد الحافظ وايهاب مصطفى مراد والمستشار سامح فاروق وأشرف سعيد القط ومراد طارق تاج الدين، ويتواجد فى العضوية تحت السن كل من سيف الدين عادل وعز حسن عز.