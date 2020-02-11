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حوادث

تأجيل أولى جلسات قضية عز وشقيقة زينة لجلسة 25 فبراير

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 12:11 م
احمد عز وزينة
احمد عز وزينة
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قررت محكمة جنح العلميين المنعقدة بمحكمة برج العرب بالإسكندرية تأجيل قضية تعدي نسرين، شقيقة الفنانة زينة، على الفنان أحمد عز بأحد فنادق الساحل الشمالي، إلى يوم ٢٥ فبراير الجاري.


وحضر أشرف عبد العزيز، المحامي بالنقض، وكيلا عن الفنان أحمد عز وطلب الاطلاع على قيد ووصف التهمه وتفريغ ومشاهدة الفيديوهات عن طريق كاميرات فندق العلميين بقرية مراسي، والتمس التصريح باستخراج بيان بالإدارة العامة للمعلومات التسجيل الجنائي للإفادة بالاتهامات والرقم المدرج عليه جنائيًا بالسوابق الجنائية لكل من نسرين ومحمد رضا إسماعيل، شقيقي زينة، واستدعاء العميد مجري التحريات، فيما حضر عن نسرين ومحمد رضا عاصم قنديل، المحامي، وطلب الاطلاع .


وكانت نيابة برج العرب بالإسكندرية، قررت إحالة شقيقة الفنانة زينة والفنان أحمد عز للمحاكمة، على خلفية المشاجرة التي وقعت بينهما في أحد فنادق الساحل الشمالي بمدينة العلمين، خلال شهر أغسطس الماضي.


كانت نيابة برج العرب بالإسكندرية، قد استمعت في وقت سابق إلى أقوال الفنان أحمد عز في واقعة المشاجرة التي وقعت بينه وبين شقيقة الفنانة زينة داخل أحد الفنادق بمدينة العلمين.

 

وخلال تحقيقات النيابة اتهم "عز"، شقيقة الفنانة زينة وتدعى "ياسمين رضا" بالاعتداء عليه بشكل مفاجئ وبدون أي مقدمات سابقة وبصحبتها شخص لا يعرف اسمه تعرض له بالسباب أمام جميع الموجودين بالفندق.

 

واتهم "عز"، شقيقة الفنانة زينة بالبلاغ الكاذب ضده لتحريرها محضرا اتهمته فيه بالاعتداء عليها، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يؤكد صحة هذا الاعتداء من الشهود والعاملين في الفندق.

 

واستمعت النيابة إلى أقوال ثلاث أشخاص من شهود الواقعة كما تحفظت على تسجيلات كاميرات المراقبة وتسجيل صوتي تسلمته من "عز".

 

وأشار أحد شهود العيان إلى أن الواقعة بدأت عندما شاهد أحمد عز أحد نجليه في بهو الفندق، فحاول الحديث معه قبل أن تلاحظ شقيقة الفنانة زينة ذلك وتقوم بصفعه أمام الجميع.

 

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