برنامج استشفائي للاعبي الأهلي المشاركين في مباراة طلائع الجيش

حدد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا استشفائيا في مران اليوم للاعبين الذين شاركوا في مباراة طلائع الجيش أمس، الاثنين.





ويسعى فايلر من خلال البرنامج البدني والاستشفائي؛ لتخليص اللاعبين من حالة الإجهاد بعد المباراة؛ نظرا لضيق الوقت قبل مواجهة المصري المقبلة.





وكان الأهلي قد فاز على فريق طلائع الجيش أمس بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز، ليواصل تربعه منفردا على قمة الدوري برصيد 42 نقطة، من الفوز في 14 مباراة بالعلامة الكاملة.





ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري مساء الجمعة المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية وذلك ضمن منافسات الدوري الممتاز.



