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رياضة

ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا بعد نهاية الجولة الأولى

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 09:15 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حسم التعادل الإيجابي مباراة النصر السعودي، مع ضيفه السد بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات ثاني أيام الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، باستاد الملك فهد الدولي.

وحقق فريق سباهان أصفهان الإيراني فوز عريضا على مضيفه العين بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "هزاع بن زايد"، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويقع النصر السعودي في المجموعة الرابعة، إلى جانب أندية السد القطري، والعين الإماراتي، وسيباهان الإيراني.

وجاء ترتيب مجموعات دوري أبطال اسيا عقب نهاية الجولة الأولى كالآتي:

المجموعة الأولى:

1- الأهلي السعودي: نقطة
2- استقلال: نقطة
3- الشرطة العراقي: نقطة
4- الوحدة الإماراتي: نقطة

المجموعة الثانية:

1- الهلال: 3 نقاط
2- باختاكور: 3 نقاط
3- شباب الأهلي: بدون نقاط
4- شاهر خودرو: بدون نقاط

المجموعة الثالثة

1- التعاون: 3 نقاط
2- لخويا: 3 نقاط
3- برسبوليس: بدون نقاط
4- الشارقة: بدون نقاط

المجموعة الرابعة

1- سباهان: 3 نقاط
2- السد: نقطة
3- النصر السعودي: نقطة
4- العين الإماراتي: بدون نقاط
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