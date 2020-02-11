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زاهي حواس: دربت 500 أثري مصري على الأساليب الحديثة للتنقيب والترميم .. فيديو

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 09:29 م
زاهي حواس
زاهي حواس
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور زاهي حواس عالم المصريات، ووزير الدولة السابق لشؤون الآثار، إن المتحف المصري الكبير أعظم وأهم مشروع ثقافى فى العالم أجمع، موضحا أن هذا المشروع سيكون له تأثير كبير فى حركة السياحة لمصر. 

وأضاف  حواس خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أنه يعمل على إيجاد اكتشافات جديدة فى وادي الملوك منذ عام 2017. 

وقال: دربت 500 أثري مصري على الأساليب الحديثة للتنقيب والترميم.

وأوضح عالم المصريات، أنه كتب 17 كتاب عن الآثار للأطفال باللغة العربية لتوعية وتعليم أطفالنا بتاريخ أجدادهم ومعرفة حضارتنا القديمة، مضيفا أنه تاريخ مصر القديم يدعو للفخر والتباهي.

وأشار الدكتور زاهي حواس إلى أن طالب وزارة التربية والتعليم  بتعليم وتدريس الـ 24 حرف باللغة الهيروغليفية فى المدارس.
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