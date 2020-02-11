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فن

ميعادنا في باريس.. محمد حماقي يروج لـ حفله الجديد.. شاهد

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:49 م
حماقى
حماقى
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سيد احمد
نشر الفنان محمد حماقى مقطع فيديو له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلق حماقى قائلا "ميعادنا في باريس يوم 15 فبراير، مستنيكم 🔥".
On se voit le 15 février au Palais des Congrès de Paris 🔥 #HamakiXParis ".

وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: قلبى - أسطورة 😍 - الله يحفظك 

وحقق ألبوم النجم محمد حماقى "كل يوم من ده"، ما يقرب من 105 ملايين مشاهدة على قناة "نجوم ريكوردز"، بموقع "يوتيوب"، وحتى كتابة هذه السطور وذلك منذ طرح الألبوم على مدار 60 يومًا فقط.

وكانت شركة "نجوم ريكوردز"، طرحت ألبوم محمد حماقى بشكل يحدث لأول مرة فى مصر، وهى عبارة عن "ألبومين فى ألبوم"، كما تم طرح الألبوم فى موعد محدد، فى جميع الأماكن فى مصر.

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