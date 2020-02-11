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أخبار البلد

مفيش سياسة.. جابر القرموطي على قناة الحياة 17 فبراير.. تفاصيل

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:58 م
جابر القرموطي
جابر القرموطي
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حمادة خطاب
نشر تامر مرسي، المنتج رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو برنامج الإعلامي جابر القرموطي الجديد.

ومن المقرر أن يحمل البرنامج اسم "الكلام على ايه"، ويبدو أنه لن يكون برنامج ذا طابع سياسي .

وظهر القرموطى في البرومو وهو يطرح افكارا لبرنامجه الجديد في البرومو كلها سياسية إلا أن المنتج الذي يظهر معه يرفض هذه الأفكار قائلا: "انسى إنك هتقدم برنامج سياسي". 

ومن المقرر أن يبدأ عرض البرنامج من الاثنين ١٧ فبراير على قناة الحياة.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2536290383311152&id=100007906443994
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