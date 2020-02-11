مفيش سياسة.. جابر القرموطي على قناة الحياة 17 فبراير.. تفاصيل

نشر تامر مرسي، المنتج رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو برنامج الإعلامي جابر القرموطي الجديد.





ومن المقرر أن يحمل البرنامج اسم "الكلام على ايه"، ويبدو أنه لن يكون برنامج ذا طابع سياسي .





وظهر القرموطى في البرومو وهو يطرح افكارا لبرنامجه الجديد في البرومو كلها سياسية إلا أن المنتج الذي يظهر معه يرفض هذه الأفكار قائلا: "انسى إنك هتقدم برنامج سياسي".



