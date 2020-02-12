الترجي التونسي يصل إلى الدوحة استعدادًا لمواجهة الزمالك بالسوبر الأفريقي

وصلت بعثة الترجي الرياضي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا إلى مطار الدوحة، استعدادًا لمواجهة الزمالك بطل الكونفيدرالية ضمن بطولة السوبر الأفريقي بملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة في قطر.

وجاءت قائمة الترجي التونسي لمباراة الزمالك كالآتي:





معز بن شريفية – رامي الجريدي – صدقي الدبشي – سامح الدربالي – إيهاب المباركي – إلياس الشتي – حسين الربيع – أمين بن حميدة – شمس الدين الذوادي – خليل شمام - محمد علي اليعقوبي – فوسيني كوليبالي – محمد علي بن رمضان - محمد أمين المسكيني – كوامي بونسو – عبدالرؤوف بن غيت – فادي بن شوق – بلال بن ساحة – حمدو الهوني – محمد علي بن حمودة – طه ياسين الخنيسي – إبراهيما واتارا.



