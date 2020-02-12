الترجي التونسي يصل إلى الدوحة استعدادًا لمواجهة الزمالك بالسوبر الأفريقي

وصلت بعثة الترجي الرياضي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا إلى مطار الدوحة، استعدادًا لمواجهة الزمالك بطل الكونفيدرالية ضمن بطولة السوبر الأفريقي بملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة في قطر.
وجاءت قائمة الترجي التونسي لمباراة الزمالك كالآتي:
معز بن شريفية – رامي الجريدي – صدقي الدبشي – سامح الدربالي – إيهاب المباركي – إلياس الشتي – حسين الربيع – أمين بن حميدة – شمس الدين الذوادي – خليل شمام - محمد علي اليعقوبي – فوسيني كوليبالي – محمد علي بن رمضان - محمد أمين المسكيني – كوامي بونسو – عبدالرؤوف بن غيت – فادي بن شوق – بلال بن ساحة – حمدو الهوني – محمد علي بن حمودة – طه ياسين الخنيسي – إبراهيما واتارا.
ووصلت بعثة نادي الزمالك اليوم للدوحة صباح أمس الثلاثاء، استعدادًا لملاقاة نادي أبناء سويقة، وعينهم على الفوز لتحقيق البطولة، واكتساب الثقة قبل مواجهة نفس الفريق في دوري أبطال إفريقيا ذهابًا وإيابًا في دور ربع النهائي.
وحسب ما تؤكده لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، فلن تلعب أشواط إضافية في السوبر الإفريقي، في حال انتهاء الزمن الأصلي بالتعادل، بل يتم اللجوء إلى ركلات الجزاء بعد نهاية الوقت الأصلي مباشرة.
وتمتلك الأندية المصرية ممثلة في النادي الأهلي، أسبقية وتفوق واضح على الفرق التونسية، في منافسات بطولة كأس السوبر الإفريقي، وتوج النادي الأهلي من قبل بـ 3 بطولات في كأس السوبر، أمام فرق تونسية، 2 منها أمام النادي الصفاقسي عامي 2008، 2014، وأمام النجم الساحلي مرة عام 2007.
كما أن نادي الترجي خاض بطولة كأس السوبر الإفريقي العام الماضي في قطر، أمام نادي الرجاء المغربي، وخسره عندما كان باتريس كارتيرون، المدير الفني الحالي للزمالك، يدرب الفريق المغربي.