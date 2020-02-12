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محمد الإتربي: احتياطي البنك المركزي وصل إلى 45.6 مليار دولار بعد 13 مليارًا.. فيديو

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 01:05 ص
محمد الاتربي
محمد الاتربي
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إبراهيم القادري
قال محمد الاتربى رئيس بنك مصر، إن هناك مبادرات كثيرة قام البنك المركزى بإطلاقها الفترة الماضية، ومنها مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والهدف منها هو تشجيع الصناعة، وبعد ذلك قمنا بإطلاق مبادرة 100 مليار جنيه للمشروعات التي نسبة مبيعاتها أكثر من 50 مليوناً والتي تصل إلى مليار.

وأضاف محمد الاتربي خلال مداخلة هاتفية في برنامج لقمة عيش المذاع علي قناة الحدث اليوم، أن تحرير سعر صرف الدولار ساهم في انخفاضه في الاسواق المصرية، بالإضافة إلى أننا اليوم ليس لدينا قوائم انتظار .

وأوضح محمد الإتربي، أن سعر الدولار يتحدد بناء على  العرض والطلب ومن يقوم بتحديده البنوك وليس هناك تدخل من البنك المركزى ذلك.

وتابع محمد الإتربي، أن هناك وفرة في الدولار كمان ان بنك مصر في 2019 جاء إليه 15.6 مليار دولار، بالإضافة إلي أنه جاء الى البنك في بداية 2020، 2 مليار دولار.

وأكمل محمد الإتربي، أن احتياطي البنك المركزى كان 13 مليار دولار اليوم وصل إلى 45.6 مليار دولار .
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