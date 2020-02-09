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بنك مصر : 790 مليار جنيه قيمة الودائع بنهاية 2019.. فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:19 م
رئيس مجلس إدارة بنك
رئيس مجلس إدارة بنك مصر
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إبراهيم القادري
قال محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك يجب عليه إعطاء صلاحيات للفروع وإعطاء صلاحيات للعاملين، لأنه لا يصح ان تعمل وحيدا، خصوصا أنه مؤسسة كبيرة والعمل المؤسسي يجب أن يحدث فيه تناغم وصلاحيات ومحاسبة .

وأضاف محمد الإتربي خلال لقائه علي قناة اكسترا نيوز ، أن نسبة التعثر عند قدومه إلى البنك كانت 15.4% وكانت مغطاة بـ 90% مخصصات واليوم نسبة التعثر 2.2%  ونسبة المخصصات تجاوزت 107%.


وأوضح محمد الاتربى أن بنك مصر الان أصبح جاذبا للاستثمار والموظفين .


وتابع محمد الإتربي، أن بنك مصر بنك عملاق تشرفت بالعمل فيه ولو لم اكن أعمل فيه لكان فاتني الكثير. كما ان بنوك مصر والقاهرة والأهلي تملك نصف السوق  .


واستكمل الإتربي ، أن  حقوق الملكية لبنك مصر كانت 16.7 مليار واليوم تبلغ 68 مليارا، كما أن حجم الودائع لدى بنك مصر في 2019 كان 790 مليار جنيه.

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