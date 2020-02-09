بنك «saib» راعيًا لجوائز «قمة مصر للأفضل» لذوي القدرات الخاصة

قام بنك « saib » برعاية جوائز ذوي القدرات الخاصة خلال فعاليات الدورة الخامسة لـ «قمة مصر للأفضل»، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة 7 وزراء وأكثر من 700 قيادة تنفيذية لكبريات المؤسسات العاملة في السوق المصرية.

ومن جانبه قال طارق الخولي رئيس مجلس إدارة بنك «saib» إن الدولة المصرية والقيادة السياسية تولي أهمية كبرى لذوي القدرات الخاصة والفائقة، وهو ما يحتم على مجتمع الأعمال تقديم المزيد من الدعم والرعاية لهم، في إطار مبادئ تعزيز دمجهم في المجتمع من ناحية، وأيضًا تنفيذًا لمبادىء الشمول المالي من جهة أخرى.





وأكد أن تقديم الدعم اللازم لمواهب أصحاب القدرات الخاصة واجب مقدس، حيث يكفل الاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم في عملية تنمية المجتمع، ويضمن خلق تنمية مستدامة من كافة عناصر المجتمع.





وخلال الفعاليات كرمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ثلاثة من الأبطال الرياضيين الموهوبين من ذوي القدرات الخاصة، حيث سلمت وزيرة التضامن الإجتماعي بمشاركة رئيس مجلس إدارة بنك «saib» راعي الجائزة، تكريم خاص لرحمة خالد أحمد حسين بطلة السباحة وكرة السلة والتنس والحاصلة على أكثر من ١٧٠ ميدالية منها ٧ ميداليات دولية، وبطلة الجمهورية من ٢٠٠٨ م حتي ٢٠٢٠، والتي تعمل أيضًا كمذيعة في قناة dmc وتشارك في تقدم برنامج ٨ الصبح أيام الثلاثاء والخميس.





كما تم تكريم البطلة رحاب أحمد رضوان والتي شاركت مع منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، في بطولة كأس العالم المقام بدولة نيجيريا والتي حصلت فيها على الميدالية الذهبية أيضًا لترفع رصيدها من الميداليات الذهبية الى 7 ميداليات، بالاضافة إلى ميدالية فضية وميدالية برونزية.





واستلم التكريم نيابة عنها والدها، وهي حاصلة أيضًا على وسام الجمهورية فى الرياضة من الطبقة الأولى من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مرتين على التوالى لعام 2016 و2017.





وكرمت وزيرة التضامن أيضًا، محمد كرم محمد والذي يعد أحد أبطال العالم في العديد من الرياضات أبرزها السباحة وكرة اليد وألعاب القوى والجمباز والسلة حصل فيها على نحو 190 ميدالية منها 7 ميداليات دولية.





وشهدت «قمة مصر للأفضل» تكريم أفضل الشركات أداء في السوق المصرية وكبار الشخصيات الاقتصادية المحققين لنجاحات استثنائية خلال عام 2019، وأبرز السيدات المؤثرات فى مؤسسات الأعمال، وذلك تحت رعاية الدكتور/مصطفي مدبولي – رئيس وزراء مصر وبمشاركة عدد من الوزراء مصر وهم: الدكتور محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.





واستعرضت فعاليات القمة والتي شارك بها أكثر من 700 قيادة تنفيذية لكبريات المؤسسات الاقتصادية والمالية، حركة التنمية والتجارة، وتعزيز التكامل بين القطاع الخاص والحكومة، لتأسيس اقتصاد حديث قائم على الابتكار وإدراك المردود الإيجابي للمؤسسات الاقتصادية الناجحة فى مصر والقيادات النسائية الرائدة التي تتوافق مع رؤية ونهج القيادة السياسية للدولة فى إحداث حراك تنموي شامل.