AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تطورات جديدة في قضية المُعلمة المصرية بالكويت

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 05:04 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
قررت محكمة الاستئناف في الكويت، اليوم الأربعاء، إحالة قضية المعلمة المصرية نجلاء محمد، والمتهمة في قضية وفاة طالب كويتي منذ عامين، إلى رئيس المحكمة لإحالتها إلى دائرة أخرى. 

ونص قرار المحكمة على إحالة القضية لدائرة جديدة، عقب استئناف المُعلمة المصرية، والتي تم الحكم بحبسها عامين مع وقف التنفيذ بكفالة مالية عن تهمتي الضرب والسب، مطالبة ببراءتها من هذه الاتهامات، وفق ما نقلته فضائية العربية السعودية. 

وكانت المُعلمة المصرية اتهمت بالتسبب في وفاة طالب في عام 2018، حيث توفى عقب عودته إلى منزله من المدرسة، ووجه أهله الاتهام إلى المُعلمة بسبب توبيخه رغم علمها بظروفه الصحية. 

وكشفت والدة الطالب عيسى آنذاك، عن تعرضها للإهانة من قبل المعلمة، وإهانة ابنها وتوبيخه بألفاظ نابية، من خلال شكوى تقدمت بها إلى المدرسة قبل يوم من وفاة ابنها، ما أثار غضب النشطاء والحقوقيين بعد تداول صورة الشكوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابات شديدة بالرأس.. ولي أمر طالب يعتدي على معلم بإحدى مدارس السعودية

زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ: محاكمة ترامب ستبدأ الثلاثاء المقبل

آخرهم تحرش بـ 120 تلميذة.. تلاميذ وقعوا في شراك «التحرش» على يد المعلمين

ترشيحاتنا

جنوب إفريقيا يورط صن داونز قبل مواجهة الأهلي بدوري الأبطال

الأمم المتحدة توجه صفعة لـ إسرائيل.. وفلسطين: انتصار للقانون الدولي

حبس محمد منصور لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية

بسبب التابلت.. وزير التعليم: وقف طباعة الكتب الورقية لطلاب الثانوية في السنوات القادمة

بـ 5 إطلالات أنيقة.. إياد نصار يتغزل فى زوجته احتفالا بعيد ميلادها

مُختبئًا في ذيل ديناصور..مرض عمره 66 مليون سنة يصيب البشر حتى الآن .. تفاصيل مثيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 5 إطلالات أنيقة.. إياد نصار يتغزل فى زوجته احتفالا بعيد ميلادها

انتو رجعتو لبعض؟..شاهد| خطيبة تامر عاشور السابقة تتألق برفقته

بدون ماكياج وبملابس بسيطة.. هنا الزاهد لشقيقتها الصغرى: بحبك