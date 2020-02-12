تطورات جديدة في قضية المُعلمة المصرية بالكويت

قررت محكمة الاستئناف في الكويت، اليوم الأربعاء، إحالة قضية المعلمة المصرية نجلاء محمد، والمتهمة في قضية وفاة طالب كويتي منذ عامين، إلى رئيس المحكمة لإحالتها إلى دائرة أخرى.





ونص قرار المحكمة على إحالة القضية لدائرة جديدة، عقب استئناف المُعلمة المصرية، والتي تم الحكم بحبسها عامين مع وقف التنفيذ بكفالة مالية عن تهمتي الضرب والسب، مطالبة ببراءتها من هذه الاتهامات، وفق ما نقلته فضائية العربية السعودية.





وكانت المُعلمة المصرية اتهمت بالتسبب في وفاة طالب في عام 2018، حيث توفى عقب عودته إلى منزله من المدرسة، ووجه أهله الاتهام إلى المُعلمة بسبب توبيخه رغم علمها بظروفه الصحية.





وكشفت والدة الطالب عيسى آنذاك، عن تعرضها للإهانة من قبل المعلمة، وإهانة ابنها وتوبيخه بألفاظ نابية، من خلال شكوى تقدمت بها إلى المدرسة قبل يوم من وفاة ابنها، ما أثار غضب النشطاء والحقوقيين بعد تداول صورة الشكوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



