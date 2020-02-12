عودة الفهد.. بشرى لجماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي فى السوبر الأفريقي

وأجري الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تقسيمة فنية بمنتصف الملعب يقودها بنفسه لتنفيذ بعض الجمل التكتيكية.









وادى الزمالك تدريباته ظهر اليوم على ملعب الجامعة بقطر استعدادا لمواجهة الترجي التونسي الجمعة المقبلة ببطولة السوبر الإفريقي على ملعب الغرافة.









ويترأس بعثة الزمالك فى الدوحة إسماعيل يوسف عضو المجلس يرافقه المهندس هانى زادة واللواء علاء مقلد والكابتن حمادة أنور أعضاء المجلس .









وأجرى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اتصالات هاتفية عديدة على مدار اليوم بإسماعيل يوسف وحمادة أنور وهاني زادة أعضاء مجلس إدارة النادي المتواجدين مع البعثة للاطمئنان على بعثة فريق الكرة والتي وصلت العاصمة القطرية الدوحة وذلك عقب وصولها مباشرة.







