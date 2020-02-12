حب الوطن يواصل توزيع الجواكت المدرسية بمدارس الجيزة .. اليوم

يواصل ائتلاف حب الوطن، تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " حياة كريمة" حيث قام اليوم الأربعاء، بالتعاون مع نقابة المعلمين، بتوزيع الجواكت المدرسية، على طلاب مدارس صلاح الدين الايوبي الابتدائية، أحمد شوقي الابتدائية، مدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية، بمحافظة الجيزة.





يأتي ذلك بتنسيق بدور جمال مسؤول المتابعة للمبادرات الخدمية بائتلاف حب الوطن، و تنفيذ "رنا زهدى، اميرة محمد" و بحضور النائب جمال عبدالناصر عقبي نائب رئيس ائتلاف حب الوطن الأمين العام للائتلاف بمحافظة الجيزة، نقيب المعلمين لجنوب الجيزة حسن محمد إسماعيل.



