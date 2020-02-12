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برلمان

حب الوطن يواصل توزيع الجواكت المدرسية بمدارس الجيزة .. اليوم

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 08:30 م
حب الوطن يواصل توزيع
حب الوطن يواصل توزيع الجواكت المدرسية بمدارس الجيزة
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أحمد أيمن
يواصل ائتلاف حب الوطن، تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " حياة كريمة" حيث قام اليوم الأربعاء، بالتعاون مع نقابة المعلمين، بتوزيع الجواكت المدرسية، على طلاب مدارس صلاح الدين الايوبي الابتدائية، أحمد شوقي الابتدائية، مدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية، بمحافظة الجيزة.

يأتي ذلك بتنسيق بدور جمال مسؤول المتابعة للمبادرات الخدمية بائتلاف حب الوطن، و تنفيذ "رنا زهدى، اميرة محمد" و بحضور النائب جمال عبدالناصر عقبي نائب رئيس ائتلاف حب الوطن الأمين العام للائتلاف بمحافظة الجيزة، نقيب المعلمين لجنوب الجيزة حسن محمد إسماعيل.

من جانبه قال أسامة عقبي المستشار الإعلامي لائتلاف حب الوطن، إن الائتلاف، نجح في تنظيم الكثير من الفعاليات و المبادرات الخاصة بتوزيع الجواكت المدرسية في معظم أنحاء الجيزة و القاهره، إلى جانب تخفيف الكثافات الطلابية، بتوزيع ديسكات و إنشاء فصول  و تنظيم مسابقات ثقافية، إيمانا منا بأهمية مساهمتنا و ضرورة مساعدتنا بكل ما يمكن القيام به في العملية التعليمية، رغبة في مستقبل أفضل لطلابنا ووطننا الغالي مصر.
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