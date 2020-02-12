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أخبار البلد

مطرانية دشنا تطرح عظة عن "فضائل البحارة في سفر يونان" للأنبا تكلا

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 09:49 م
صدى البلد
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سامح سلام
طرحت مطرانية دشنا للأقباط الأرثوذكس عظة لنيافة الحبر الجليل الأنبا تكلا أسقف الإيبارشية بعنوان "فضائل البحارة في سفر يونان".

وتحدث الأنبا تكلا  - خلال العظة التى تم طرحها عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك - عن صفات يونان وأنه كان شخصا طيب القلب، وأنه كان رمزا للسيد المسيح في عدد من المواقف، موضحا كذلك العديد من الفضائل للبحارة الذين كانوا مع يونان على المركب أثناء توجهه إلى مدينة نينوي.

وتختتم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم يونان اليوم الأربعاء، والذي استمر لمدة 3 أيام، حيث يأتى قبل بدء "الصوم الكبير" بـ15 يوما، وهو تذكار لتوبة أهل "نينوي" حسبما ذكر في الكتاب المقدس.

ومدة هذا الصوم حسب طقس الكنيستين السريانية والقبطية هو ثلاثة أيام، ودخل هذا الصوم إلى الكنيسة القبطية في أيام البابا إبرام بن زرعة السرياني (976- 979م) البطريرك الـ62 في القرن العاشر الميلادي.

وكان البابا تواضروس الثاني أعلن في اجتماعه الأربعاء الماضى عن توقف عظته الأسبوعية الأربعاء المقبل بمناسبة صوم يونان وانشغال الشعب والكنائس بالصلوات والقداسات على أن يعوض الاجتماع في الأسبوع الذى يليه، مقدما التهنئة لجموع الأقباط بحلول الصوم الذى يعد بمثابة الاستعداد لبدء الصوم الكبير.
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