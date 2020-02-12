الخولي: إدارة المصري "قرفت".. وخاطبنا نهضة بركان للعب مباراة الذهاب في مراكش





وقال الخولي في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "مستغرب جدا من رفض إقامة لقاء المصري ونهضة بركان في الإسماعيلية".





وتابع: "أنا بمثل مصر وللاسف كنت فاكر إن المصري ليه تاريخ في مصر، هناك حالة من التعنت ضدنا وتعبنا من المسئولين عن الكرة المصرية".





وأوضح: "الأهلي والزمالك بيلعبوا بــ 30 الف واحنا ومتحدد لنا ألف بس في إسكندرية".





وأتم: ادارة المصري "قرفت" وخاطبنا نهضة بركان رسميا للعب مباراة الذهاب في مراكش وعاوز أسأل هيا بورسعيد خارج خريطة مصر.

كشف محمد الخولي، نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي، عن آخر التفاصيل بشأن طلب المصري نقل مباراته أمام نهضة بركان خارج مصر.