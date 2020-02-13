أهم الأخبار.. رئيس مستقبل وطن يشكر أهالي الجيزة على دعمهم لـ أبوالعينين.. وأنغام تعلن إصابتها بمرض يؤثر على صوتها.. ومحمد صلاح يشارك في إعلان جديد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:







أسفرت المؤشرات الأولية فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دائرة الجيزة عن فوز رجل الصناعة ونائب رئيس حزب مستقبل وطن لشؤون المجالس النيابية محمد أبو العينين فى الانتخابات عن دائرة الجيزة بنسبة 82 % فيما حصل المرشحون الاخرون على نسبة 13 % من الأصوات.





أشاد المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب "مستقبل وطن"، بدعم أهالي الجيزة لمرشح الحزب، رجل الصناعة محمد أبو العينين، ضمن الانتخابات التكميلية، عن دائرة الجيزة، والتي حقق فيها أبو العينين فوزًا كاسحًا.





من أكبر النعم التي قد يرزقنا الله إياها، نعمة الإحساس بالآخر، وهذا لا يحدث إلا إذا وهبنا الله القدرة على وضع أنفسنا بمكانه.





أشاد الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، بالمصريين الموجودين في الدوحة الذين استقبلوا فريق الزمالك استقبالًا مهيبًا، مشيرًا إلى أن هناك أهلاوية خرجوا للمطار واستقبلوا الزمالك أيضًا، موجهًا التحية لكل من خرج لاستقبال الفريق.





شارك محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول في إعلان جديد لـ أحد شركات المياه الغازية.





أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة، أن اللجنة لم تستقر حتى الآن على حكم مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات التي ستقام يوم 20 فبراير الجاري.





صدمت الفنانة أنغام، جمهورها بإعلان مرضها أثناء تقديمها حفلًا بدار الأوبرا بمناسبة عيد الحب الذى انتهى مساء أمس.





يواصل الفنان محمد رمضان، إثارة الجدل بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام أثناء دخوله بسيارته الفارهة المدون عليها "نمبر وان" بلاتوه تصوير مسلسله الجديد "البرنس".





فتح الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق، النار على اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني؛ بسبب العقوبات الموجهة لـ لاعبي بيراميدز، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في الأهلي.



