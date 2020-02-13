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رياضة

صامويل إيتو يعلق على إقامة السوبر الأفريقي في قطر

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:34 ص
صامويل إيتو
صامويل إيتو
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محمد السعيد
علق النجم الكاميروني صامويل إيتو لاعب فريق برشلونة السابق، على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" بإقامة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي، في قطر.

وقال صامويل إيتو في تصريحات صحفية، أرى أن أي جدل بشأن إقامة السوبر الأفريقي  خارج القارة السمراء هو جدل خاطئ، لقد رأيتم في السنوات الأخيرة البطولات الكبيرة تقام في الخارج، مثل السوبر الإسباني والإيطالي.

وأضاف صامويل إيتو:" إقامة السوبر الأفريقي في قطر، هو فرصة جيدة للحصول على أموال، يمكننا من خلالهما تطوير كرة القدم في أفريقيا.

وكان نادي الزمالك رفض خوض السوبر الأفريقي في قطر، وطالب بنقل المباراة إلى دولة أفريقية، قبل أن يتراجع نهاية الشهر الماضي ويقرر السفر إلى الدوحة لمواجهة الترجي.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الترجي، غدا الجمعة، في تمام السادسة مساء، بتوقيت القاهرة.

ويخوض الزمالك لقاء السوبر الأفريقي باعتباره بطلا للكونفدرالية، الموسم الماضي، بينما يلعب الترجي المباراة باعتباره حامل دوري أبطال أفريقيا.


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