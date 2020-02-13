ولية أمر تكشف مزايا نظام التعليم الجديد وتأثيره على ابنها

عرضت مها غنيم إحدى أولياء الأمور المشاركين في مؤتمر "تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمي"، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رأيها في نظام التعليم الجديد المطبق حاليا في مصر.





وقالت ولية الأمر: إن النظام الجديد للتعليم يتميز بأنه يحتوي على كم من المعلومات خاصة فى الصفوف الأولى، مؤكدة أن لديها طفل فى الصف الثانى الابتدائى وأن نظام التعليم الجديد أثر فعليا فى بناء شخصيته.





وأوضحت أنها بمتابعة ابنها تأكدت أنه أصبح لدى ابنها ارتباط بتاريخنا، كما أن لديه القدرة على الإقناع، بالإضافة إلى أن أولياء الأمور بدأوا فى فهم النظام الجديد والمناهج، وأشارت إلى أنه من أهم مميزات النظام الجديد ان حجم الواجب المنزلي الذي يتم إعطاؤه للطفل انخفض لأن التعليم أصبح قائما على الفهم والمتعة.



