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تعليم

ولية أمر تكشف مزايا نظام التعليم الجديد وتأثيره على ابنها

الخميس 13/فبراير/2020 - 12:55 م
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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ياسـمين بدوي
عرضت مها غنيم إحدى أولياء الأمور المشاركين في مؤتمر "تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمي"، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رأيها في نظام التعليم الجديد المطبق حاليا في مصر.

وقالت ولية الأمر: إن النظام الجديد للتعليم يتميز بأنه يحتوي على كم من المعلومات خاصة فى الصفوف الأولى، مؤكدة أن لديها طفل فى الصف الثانى الابتدائى وأن نظام التعليم الجديد أثر فعليا فى بناء شخصيته.

وأوضحت أنها بمتابعة ابنها تأكدت أنه أصبح لدى ابنها ارتباط بتاريخنا، كما أن لديه القدرة على الإقناع، بالإضافة إلى أن أولياء الأمور بدأوا فى فهم النظام الجديد والمناهج، وأشارت إلى أنه من أهم مميزات النظام الجديد ان حجم الواجب المنزلي الذي يتم إعطاؤه للطفل انخفض لأن التعليم أصبح قائما على الفهم والمتعة.

ويقام مؤتمر "تعزيز التعلم في الشرق الأوسط، وقارة إفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمي“، والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومجموعة البنك الدولي، بالقاهرة في الفترة من 13-14 فبراير، وقيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمعلمين والعاملين بالوزارة. وقد قامت بتقديم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المذيعة ضحى الزهيري.

ويتضمن اليوم الأول من المؤتمر عقد خمس جلسات حيث تتناول الجلسة الافتتاحية "رحلة الإصلاح التعليمي في مصر ولماذا يعد تحفيز التعلم مهمًا"، والجلسة الثانية تناقش كلًا من "تحولات واستراتيجيات تعزيز التعلم، ومناقشات حول البلاد التي شهدت تطورًا في التعلم"، وتتضمن الجلسة الثالثة مناقشة "كيف نحفز من عملية التعلم؟ المعلمون المؤثرون ومديرو المدارس ودورهم على مستوى المرحلة الابتدائية، وتناقش الجلسة الرابعة "كيف نُحفز من عملية التعلم؟ التركيز على الفصول الدراسية للمرحلة المبكرة" أما الجلسة الختامية فتتناول "تحفيز التعلم من خلال التعاون الإقليمي.

حضر المؤتمر السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، والدكتورة استير دولفو أستاذة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وحاصلة على جائزة نوبل عام ٢٠١٩ ، والدكتور فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي، والدكتور خايمي سافيدرا المدير العالمي للتعليم البنك الدولي، وعدد من وزراء التعليم وصناع السياسات وخبراء في التعليم والمجتمع المدني وعدد من نواب البرلمان والإعلاميين، وشركاء التنمية من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.
ولية أمر تكشف مزايا نظام التعليم الجديد وتأثيره على ابنها
ولية أمر تكشف مزايا نظام التعليم الجديد وتأثيره على ابنها
ولية أمر تكشف مزايا نظام التعليم الجديد وتأثيره على ابنها
ولية أمر تكشف مزايا نظام التعليم الجديد وتأثيره على ابنها
ولية أمر تكشف مزايا نظام التعليم الجديد وتأثيره على ابنها
ولية أمر تكشف مزايا نظام التعليم الجديد وتأثيره على ابنها
ولية أمر تكشف مزايا نظام التعليم الجديد وتأثيره على ابنها
ولية أمر تكشف مزايا نظام التعليم الجديد وتأثيره على ابنها
ولية أمر تكشف مزايا نظام التعليم الجديد وتأثيره على ابنها
ولية أمر تكشف مزايا نظام التعليم الجديد وتأثيره على ابنها
ولية أمر تكشف مزايا نظام التعليم الجديد وتأثيره على ابنها
ولية أمر تكشف مزايا نظام التعليم الجديد وتأثيره على ابنها
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