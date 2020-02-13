طالب في 2 ثانوي: كنت من رافضي نظام التعليم الجديد ولكني الآن شعرت بمزاياه

عبر الطالب علي الشريف وهو طالب بالصف الثانى الثانوى بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، عن رأيه في نظام التعليم الجديد، وذلك أثناء مشاركته في فعاليات مؤتمر "تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمي"، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
حيث قال الطالب: أنا في البداية كنت ضد التطوير، وضد فكرة التابلت وتغيير طريقة المذاكرة والامتحانات ، ولكن بعد نجاحي في الصف الأول الثانوي العام الماضي بامتياز بدأت في تقبل الفكرة.
وأضاف الطالب قائلا : بدأت في الفصل الدراسي الثاني العام الماضي ، في المذاكرة من على بنك المعرفة المصري لأول مرة ، و وجدت نفسي قادر على الاستغناء عن الدروس الخصوصية بعد هذه الخطوة ، ومن هنا قررت أن في هذا العام وأنا في الصف الثاني الثانوي أن أعمل على تدريب زملائي الطلاب علي كيفية الدخول على بنك المعرفة ليشعروا بما شعرت به من تقدم و استفادة.
ويقام مؤتمر "تعزيز التعلم في الشرق الأوسط، وقارة إفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمي“، والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومجموعة البنك الدولي، بالقاهرة في الفترة من 13-14 فبراير، وقيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمعلمين والعاملين بالوزارة. وقد قامت بتقديم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المذيعة ضحى الزهيري.
ويتضمن اليوم الأول من المؤتمر عقد خمس جلسات حيث تتناول الجلسة الافتتاحية "رحلة الإصلاح التعليمي في مصر ولماذا يعد تحفيز التعلم مهمًا"، والجلسة الثانية تناقش كلًا من "تحولات واستراتيجيات تعزيز التعلم، ومناقشات حول البلاد التي شهدت تطورًا في التعلم"، وتتضمن الجلسة الثالثة مناقشة "كيف نحفز من عملية التعلم؟ المعلمون المؤثرون ومديرو المدارس ودورهم على مستوى المرحلة الابتدائية، وتناقش الجلسة الرابعة "كيف نُحفز من عملية التعلم؟ التركيز على الفصول الدراسية للمرحلة المبكرة" أما الجلسة الختامية وتتناول "تحفيز التعلم من خلال التعاون الإقليمي.
حضر المؤتمر السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، والدكتورة استير دولفو أستاذة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وحاصلة على جائزة نوبل عام ٢٠١٩ ، والدكتور فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي، والدكتور خايمي سافيدرا المدير العالمي للتعليم البنك الدولي، وعدد من وزراء التعليم وصناع السياسات وخبراء في التعليم والمجتمع المدني وعدد من نواب البرلمان والإعلاميين، وشركاء التنمية من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.