طالب في 2 ثانوي: كنت من رافضي نظام التعليم الجديد ولكني الآن شعرت بمزاياه

عبر الطالب علي الشريف وهو طالب بالصف الثانى الثانوى بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، عن رأيه في نظام التعليم الجديد، وذلك أثناء مشاركته في فعاليات مؤتمر "تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمي"، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.





حيث قال الطالب: أنا في البداية كنت ضد التطوير، وضد فكرة التابلت وتغيير طريقة المذاكرة والامتحانات ، ولكن بعد نجاحي في الصف الأول الثانوي العام الماضي بامتياز بدأت في تقبل الفكرة.





وأضاف الطالب قائلا : بدأت في الفصل الدراسي الثاني العام الماضي ، في المذاكرة من على بنك المعرفة المصري لأول مرة ، و وجدت نفسي قادر على الاستغناء عن الدروس الخصوصية بعد هذه الخطوة ، ومن هنا قررت أن في هذا العام وأنا في الصف الثاني الثانوي أن أعمل على تدريب زملائي الطلاب علي كيفية الدخول على بنك المعرفة ليشعروا بما شعرت به من تقدم و استفادة.



