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رياضة

بـ نيولوك جديد.. أول ظهور لـ فالفيردي بعد إقالته من تدريب برشلونة.. شاهد

الخميس 13/فبراير/2020 - 02:43 م
فالفيردي
فالفيردي
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محمد السعيد
ظهر إرنيستو فالفيردي المدير الفني السابق لفريق برشلونة، لأول مرة، بعد إقالته من تدريب البلوجرانا، منتصف الشهر الماضي.

وكانت إدارة برشلونة أقالة فالفيردي بسبب وداع كأس السوبر الإسباني، من الدور نصف النهائي، على يد أتلتيكو مدريد، وعينت كيكي سيتين خلفا له.

وتواجد إرنيستو فالفيردي في معلب " سان ماميس" معقل فريق أتلتيكو بلباو، لحضور قمة بلباو الدولية، وتم تكريمه على هامش القمة، نظرا لما قدمه للفريق عندما كان مدربا لها، قبل الرحيل إلى برشلونة.

وظهر فالفيردي بلحية طويلة لأول مرة، وظهرت علي وجه ابتسامة بسيطة، خلال لقائه بمسئولي نادي أتلتيك بلباو.
بـ نيولوك جديد.. أول ظهور لـ فالفيردي بعد إقالته من تدريب برشلونة.. شاهد
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