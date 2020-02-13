الأمن يبحث عن سيارة صدمت فتاتين بمصر الجديدة

تداول بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" خبرا بعنوان "سقوط قتيل آخر بشارع أبو بكر الصديق تحت عجلات السيارات المتسارعة فى شوارع مصر الجديدة المطورة والمزودة بالرادارات ورجال المرور" بشأن اصطدام سيارة بمواطنين بمنطقة مصر الجديدة.





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وتلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من مستشفى هليوبوليس باستقبالها (فتاتين، مقيمتين بدائرة قسم شرطة المطرية، بهما بعض الإصابات بأماكن متفرقة).





وبسؤالهما قررت إحداهما بأنهما أثناء عبور الطريق اصطدمت بهما سيارة مجهولة، لاذت بالفرار، ونتج عن ذلك إصابتهما ولم تتهم أو تشتبه فى إصابتهما جنائيًا .. تم إسعاف إحداهما وخروجها من المستشفى".



