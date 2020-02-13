المسابقات تعلن عن حزمة عقوبات صادرة حيال المشاغبين فى القسم الثاني

أصدرت لجنة مسابقات القسم الثاني فى اتحاد الكرة برئاسة خالد كامل حزمة عقوبات صارمة فى مواجهة المشاغبين الصادر من جانبهم أخطاء فى دورى المظاليم وذلك على هامش الاجتماع الذى انعقد مؤخرا فى مقر الجبلاية بالجزيرة.
جاءت حزمة القرارات الصارمة على النحو التالي:
- إيقاف أدهم حسن عريف لاعب نادي محافظة الفيوم "مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه أمام البنك الأهلى.
- إيقاف محمد أشرف محمد عبدالقادر لاعب نادي بنى سويف مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه أمام المنيا.
- إيقاف إيهاب فؤاد عبدالحافظ لاعب نادي بترول أسيوط مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه أمام سوهاج.
- إيقاف ايمانويل اوفوي اجيبتور ومصطفي يوسف عبدالحميد أمين لاعبي نادي الداخلية مباراة واحدة لحصولهما على الإنذار الثالث في مباراة فريقهما أمام الزرقا.
التنبيه على نادي الشبان المسلمين بقنا بضرورة تواجد لوحة تبديل اللاعبين أثناء المباراة دون عقوبة لكونها أول مرة.
- إيقاف اللاعب أحمد عبدالمنعم سيد إبراهيم ومحمد مجدي محمد يوسف لاعبي نادي الشبان المسلمين بقنا "مباراة واحدة لحصولهما على الإنذار الثالث في مباراة فريقهما أمام الإعلاميين.
- إيقاف أحمد أيمن أحمد محمود لاعب نادي النجوم مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه أمام كوكاكولا.
إيقاف أيمن محمد سعيد حفيظ لاعب نادي الجمهورية بشبين الكوم مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه أمام القناة.
إيقاف اللاعب أيمن عبدالرحمن محمد عبدالرحمن لاعب نادي الجمهورية بشبين الكوم مباراة واحدة " لتكرار حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه أمام القناة وتوقيع غرامة مالية علية مقدارها 250 جنيهًا " مائتان وخمسون جنيهًا " تسدد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد.
- إيقاف عمر طارق سعيد حسانين لاعب الترسانة" مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه أمام المريخ.
- إيقاف عصام مصطفي محمد نصار لاعب نادي المنصورة مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه أمام غزل المحلة.
- إيقاف مروان محمد عبدالوهاب محمود لاعب الأوليمبى" مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه أمام العاب دمنهور .
إيقاف سامح يحيى حسن مدرب عام نادي الاولمبى مباراة واحدة اعتبارًا من تاريخ القرار وتوقيع غرامة مالية عليه مقدارها 250 جنيها تسدد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد بسبب الطرد للاعتراض علي قرارات الحكم فى مباراة فريقه أمام ألعاب دمنهور.
إيقاف صابر عبدالعزيز النحراوى مسئول شئون لاعبين نادي ألعاب دمنهور مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه مقدارها 500 جنيه " تسدد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد بسبب الطرد لنزوله أرض الملعب بدون إذن للاحتفال بالهدف فى مباراة فريقه أمام الأولمبي والتنبيه بالالتزام بالمنطقة الفنية بالملعب.
توقيع غرامة مالية على نادي ألعاب دمنهور مقدارها 500 جنيه تسدد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد وإنذار النادي بنقل مبارياته خارج ملعبه في حالة تكرار واقعة إلقاء الكرات داخل الملعب أثناء المباراة.
- إيقاف أحمد ماجد مجاهد لاعب نادي الحمام" مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه أمام دكرنس.
توقيع غرامة مالية على نادي بلدية المحلة قدرها 500 جنيه تسدد لخزينة الاتحاد بمعرفة النادي بسبب نزول بعض الأفراد غير المسموح بتواجدهم في أرض الملعب للاعتراض على حكم المباراة عقب نهاية المباراة فى مباراة النادى أمام ابو قير للاسمدة والتنبيه بالالتزام بشروط ونظام المسابقة للأفراد المصرح بتواجدهم أثناء المباريات لعدم مضاعفة العقوبة الموقعة.
إيقاف إبراهيم الشهيدي المدير الفني لنادي بيلا مباراة واحدة و توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 250 جنيها "تسدد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد بسبب الطرد للاعتراض علي قرارات الحكم فى مباراة فريقه أمام الرجاء.
إيقاف أحمد أبو الخير عمر محمود لاعب نادي بيلا مباراة واحدة بسبب الطرد لحصوله على الإنذار الثاني فى مباراة فريقه أمام الرجاء.
كما قررت اللجنة أيضا إقامة مباراة بلدية المحلة × المنصورة بالأسبوع (15) بالمجموعة الثالثة يوم الأربعاء الموافق 19/2/2020 بإستاد بلدية المحلة الساعة 2.30 وذلك بدلًا من إقامتها يوم الثلاثاء الموافق 18/2/2020 وذلك بناء على طلب الجهات الأمنية .. وإقامة مباراة بيلا × ابوقير للأسمدة بالدوري العام القسم الثاني بالأسبوع (15) بالمجموعة الثالثة يوم الخميس الموافق 20/2/2020 بإستاد كفر الشيخ الساعة 2.30 وذلك بدلًا من إقامتها يوم الثلاثاء الموافق 18/2/2020 وذلك لخوض نادي ابوقير للأسمدة مباراة مع حرس الحدود بمسابقة كأس مصر يوم السبت الموافق 15/2/2020م .