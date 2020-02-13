المسابقات تعلن عن حزمة عقوبات صادرة حيال المشاغبين فى القسم الثاني

التنبيه على نادي الشبان المسلمين بقنا بضرورة تواجد لوحة تبديل اللاعبين أثناء المباراة دون عقوبة لكونها أول مرة.

التنبيه على نادي الشبان المسلمين بقنا بضرورة تواجد لوحة تبديل اللاعبين أثناء المباراة دون عقوبة لكونها أول مرة.

إيقاف سامح يحيى حسن مدرب عام نادي الاولمبى مباراة واحدة اعتبارًا من تاريخ القرار وتوقيع غرامة مالية عليه مقدارها 250 جنيها تسدد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد بسبب الطرد للاعتراض علي قرارات الحكم فى مباراة فريقه أمام ألعاب دمنهور.

إيقاف سامح يحيى حسن مدرب عام نادي الاولمبى مباراة واحدة اعتبارًا من تاريخ القرار وتوقيع غرامة مالية عليه مقدارها 250 جنيها تسدد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد بسبب الطرد للاعتراض علي قرارات الحكم فى مباراة فريقه أمام ألعاب دمنهور.

توقيع غرامة مالية على نادي بلدية المحلة قدرها 500 جنيه تسدد لخزينة الاتحاد بمعرفة النادي بسبب نزول بعض الأفراد غير المسموح بتواجدهم في أرض الملعب للاعتراض على حكم المباراة عقب نهاية المباراة فى مباراة النادى أمام ابو قير للاسمدة والتنبيه بالالتزام بشروط ونظام المسابقة للأفراد المصرح بتواجدهم أثناء المباريات لعدم مضاعفة العقوبة الموقعة.

توقيع غرامة مالية على نادي بلدية المحلة قدرها 500 جنيه تسدد لخزينة الاتحاد بمعرفة النادي بسبب نزول بعض الأفراد غير المسموح بتواجدهم في أرض الملعب للاعتراض على حكم المباراة عقب نهاية المباراة فى مباراة النادى أمام ابو قير للاسمدة والتنبيه بالالتزام بشروط ونظام المسابقة للأفراد المصرح بتواجدهم أثناء المباريات لعدم مضاعفة العقوبة الموقعة.