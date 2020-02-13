في الفالنتين.. استشاري طب نفسي تكشف فوائد العلاج بالحب

قالت دكتور رشا الجندي، استشاري الطب النفسي، إن هناك قسما بعلم النفس له علاقة بالحب ويسمى العلاج بالحب مثل تخطى الأزمات والعلاج بالفكاهة.



وتابعت رشا الجندي، خلال استضافتها ببرنامج صباحك مصري، المذاع عبر فضائية ام بي سي مصر 2، أن هناك علاقة طردية بين الصحة النفسية والإنسان الواقع بالحب الحقيقي المتبادل، مضيفة أن الحب شفاء إن لم يكن متبادلًا تحول لداء (مرض)، لذلك يجب أن يكون متبادلا بين الأطراف.



وأكملت أن حالة الحب المتبادلة تجعل الفرد لديه صفة العطاء وعدم الغضب ويستطيع السماع ويهون على الطرف الثاني مشكلاته، ويكون لديه صفة الحنية الزائدة على عكس الإنسان الذي لديه نقص عاطفي.