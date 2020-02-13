مسالم ولحمه شهي .. تعرف على الحوت النادر بعد العثور عليه نافقا بالغردقة

تم العثور على حوت نادر نافق بأحد الشعاب المرجانية جنوب الغردقة، بعد غياب عن شواطئ مصر دام لـ 8 أعواما، والذي سيتم الاحتفاظ بجسده وتحنيطه في حالة أنه سليما، ويسمى هذا الحوت بـ «القاتل الكاذب».





يرصد «صدى البلد» أبرز المعلومات عن الحوت النادر الذي تم العثور عليه نافقا على الشواطئ المصرية، ويسكن "الحوت القاتل الكاذب" في المحيطات في جميع أنحاء العالم، ولكن عادة ما يتردد على المناطق الاستوائية، وتم اكتشافه وتوصيفه لأول مرة في عام 1846 من قبل عالم الحفريات البريطاني وعالم الأحياء ريتشارد أوين في كتابه الذي أصدره في نفس العام، وهو "تاريخ من الثدييات والطيور الأحفورية البريطانية"، بعد ثلاث سنوات استغرقاها في تحليل جمجمة تم العثور عليها في عام 1934 في ستامفورد بإنجلترا، وتم تصنيفه بأنه حوت مفترس.





ولكن في عام 1861 اتضحت خصائصه بشكل أكبر بالعثور على حوت من نفس الفصيل على شواطئ خليج كيل في الدنمارك، واتضح أنه ليس حوتا خطيرا على البشر، بل تم اعتباره بأنه دولفين محيطي.





يتميز "الحوت القاتل الكاذب" بلون أسود أو رمادي غامق، وله جسد نحيف برأس مدبب، ويبلغ متوسط طول الجسم حوالي 4.9 متر، فيما يبلغ حجم الإناث حوالي 5 أمتار، ولكن قد يختلف حجمه من مكان لآخر حول العالم، ومن المعروف عنه أنه يتغذى على الدلافين الأخرى، الحبار، والأسماك، بسبب غوصه لمسافات عميقة تصل إلى 927.5 متر، وتبلغ سرعته القصوى حوالي 29 كم / ساعة.





يصل "الحوت القاتل الكاذب" إلى عمر النضج البدني بين 8 إلى 14 عاما، ويعيش الذكور بحد أقصى 57 عاما، فيما يصل عمر الإناث إلى 62 عاما، وتلد كل 7 سنوات، فيما يستغرق الحمل حوالي 15 شهرا، و"الحوت القاتل الكاذب" يعد واحدا من الحيتان الثلاث المسنةة، والحيتان الأخريان من الحيتان التجريبية، التي تم تحديدها على أنها ذات عمر كبير.



