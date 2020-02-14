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ثقافة

مدير عام متحف النسيج يكرم السابقين في الذكرى العاشرة لتأسيسه.. صور

الجمعة 14/فبراير/2020 - 03:57 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي
حرص د.اشرف أبو اليزيد مدير عام متحف النسيج المصري علي تكريم عدد من الشخصيات المؤثرة في مسيرة المتحف.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها المتحف بمناسبة مرور 10 سنوات علي افتتاح المتحف لأول مرة في 13 فبراير 2010،وحضرتها كاميرا موقع صدي البلد.

وكان من أبرز المكرمين عدد من المديرين السابقين للمتحف،ومنهم مصطفي خالد وماجدة يوسف،والذين حضرا الإحتفالية.

وقال أبو اليزيد:تمكنا هذا العام أن نجمع عددا من الذين قاموا بدور كبير في العمل بالمتحف منذ افتتاحه،علي مستوي المديرين منهم سامية زيدان ومصطفى خالد وماجدة يوسف،وعدد من الذين عملوا في المتحف في مختلف الأقسام.

كما حرصنا علي دعوة وتكريم الدكتور حسين الشابوري أستاذ التصميم الداخلي، وهو الذي صمم العرض المتحفي لمتحف النسيج عند افتتاحه للمرة الأولى قبل 10 سنوات 

والدكتور محمد الرشيدي مدير وحدة الترميم الدقيق بالقاهرة التاريخية، والذي كان مشرفا علي ترميم وتطوير سبيل محمد علي الذي أصبح بعد ذلك متحف النسيج.

وأكد أبو اليزيد  أن تكريم المديرين السابقين هو ابسط اعتراف بفضلهم علي المتحف والعمل به،خاصة أننا تعلمنا منهم الكثير،ونكمل علي ما حققوه من إنجازات.
مدير عام متحف النسيج يكرم السابقين في الذكرى العاشرة لتأسيسه.. صور
مدير عام متحف النسيج يكرم السابقين في الذكرى العاشرة لتأسيسه.. صور
مدير عام متحف النسيج يكرم السابقين في الذكرى العاشرة لتأسيسه.. صور
مدير عام متحف النسيج يكرم السابقين في الذكرى العاشرة لتأسيسه.. صور
مدير عام متحف النسيج يكرم السابقين في الذكرى العاشرة لتأسيسه.. صور
مدير عام متحف النسيج يكرم السابقين في الذكرى العاشرة لتأسيسه.. صور
مدير عام متحف النسيج يكرم السابقين في الذكرى العاشرة لتأسيسه.. صور
مدير عام متحف النسيج يكرم السابقين في الذكرى العاشرة لتأسيسه.. صور
مدير عام متحف النسيج يكرم السابقين في الذكرى العاشرة لتأسيسه.. صور
مدير عام متحف النسيج يكرم السابقين في الذكرى العاشرة لتأسيسه.. صور
مدير عام متحف النسيج يكرم السابقين في الذكرى العاشرة لتأسيسه.. صور
مدير عام متحف النسيج يكرم السابقين في الذكرى العاشرة لتأسيسه.. صور
مدير عام متحف النسيج يكرم السابقين في الذكرى العاشرة لتأسيسه.. صور
مدير عام متحف النسيج يكرم السابقين في الذكرى العاشرة لتأسيسه.. صور
مدير عام متحف النسيج يكرم السابقين في الذكرى العاشرة لتأسيسه.. صور
مدير عام متحف النسيج يكرم السابقين في الذكرى العاشرة لتأسيسه.. صور
مدير عام متحف النسيج يكرم السابقين في الذكرى العاشرة لتأسيسه.. صور
مدير عام متحف النسيج يكرم السابقين في الذكرى العاشرة لتأسيسه.. صور
مدير عام متحف النسيج يكرم السابقين في الذكرى العاشرة لتأسيسه.. صور
مدير عام متحف النسيج يكرم السابقين في الذكرى العاشرة لتأسيسه.. صور
مدير عام متحف النسيج يكرم السابقين في الذكرى العاشرة لتأسيسه.. صور
مدير عام متحف النسيج يكرم السابقين في الذكرى العاشرة لتأسيسه.. صور
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