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مرأة

الفلانتين ولا البشاميل .. الرجال يطلقون هاشتاج للسخرية من عيد الحب

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:41 م
صدى البلد
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آلاء حسن
تصدر هشتاج الفلانتين_ولا_البشاميل حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي واطلقه الشباب على تويتر وبدأوا في رفع صور للمكرونة البشاميل والتعليق عليها.

وجاءت التعليقات كالاتي: "البشاميل طبعا واحنا من امتى بنسأل الأسئلة دي يا كلاوي"، لا تقولي ورد ولا دباديب صينية البشاميل يأكل منها كل حبيب".

ويذكر أن الاحتفال بعيد الحب غدا 14 فبراير، ما جعله حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي ويعتبر الفالنتين مناسبة لتجديد المشاعر والتعبير عن العواطف، وتبادل الهدايا والرسائل التي تعبر عن الود والتفاهم.

وعيد الحب من الايام التي يُفضلها المرتبطون للتنزه والخروج وقضاء عشاء رومانسي، للخروج من الروتين اليومي والبُعد عن الخلافات والمشاكل بأبسط الهدايا وتبادل العبارات التي تدل على الحب.
الفلانتين ولا البشاميل .. الرجال يطلقون هاشتاج للسخرية من عيد الحب
الفلانتين ولا البشاميل .. الرجال يطلقون هاشتاج للسخرية من عيد الحب
الفلانتين ولا البشاميل .. الرجال يطلقون هاشتاج للسخرية من عيد الحب
الفلانتين ولا البشاميل .. الرجال يطلقون هاشتاج للسخرية من عيد الحب
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