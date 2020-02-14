رامي صبري يطرح أغنية حياتي مش تمام

طرح الفنان رامي صبري اغنية " حياتي مش تمام" منذ ساعات عبر قناته الرسمية بموقع يتويوب.





واقتربت الاغنية من تحقيق 100 الف مشاهدة بعد ساعات قليلة، الاغنية من كلمات والحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال الحمداوي.





وسبق وتعاون رامي صبري مع عزيز الشافعي في اغنية " اهد الدنيا" التي طرحت في صيف 2018.





يذكر أن آخر كليب طرحه رامى صبرى "وبقابل ناس" دخل لائحة الـTop tracks بموقع يوتيوب بعد مرور أقل من 24 ساعة على طرحه إذا حقق أكثر من 100 ألف مشاهدة.





أغنية "وبقابل ناس" من ألبوم "فارق معاك" الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ طرحه، حيث تصدر مؤشرات البحث فى مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، فضلًا عن تصدره الألبومات عبر موقع "آى تيونز".



